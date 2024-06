Temer perder la casa

Un préstamo hipotecario solicitado al Banco de Costa Rica en marzo del 2019 incluye una póliza de desempleo, pero no puedo hacer uso de ella porque el INS interpreta que debí haber laborado para un solo patrono durante un mínimo de seis meses continuos. Sin embargo, el Banco no indica este requisito de patrono único en su página web. Las versiones son contradictorias. He recurrido al Banhvi y a la Sugese sin mayor efecto. El tiempo transcurre y estoy en riesgo de perder la casa por una mora que no se debe a irresponsabilidad, sino al hecho de no encontrar trabajo. Al final, queda en entredicho la utilidad de haber pagado la póliza.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌