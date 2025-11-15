Cartas

Somos muchos apoyando a los migrantes

En Monteverde nos sentimos afortunados de acogerlos, pero muchas organizaciones, desde hace años, también les han provisto alimento, refugio y ayuda legal

Por Redacción de La Nación

El editorial de La Nación publicado el 21 de octubre presentó una imagen muy favorable del proyecto de la comunidad cuáquera de Monteverde para apoyar a las personas migrantes. Nos sentimos afortunados de haber tenido la oportunidad de acercarnos a las familias migrantes que habían estado retenidas en el Catem, y nos hemos visto profundamente enriquecidos por su presencia en nuestra comunidad.








