Administradora de condominio se pronuncia sobre procedimiento

En relación con la carta titulada “Vivir en condominio”, publicada el 15 de marzo del 2026 y suscrita por el señor Christian Villaplana Garita, solicitamos publicar este comunicado para aclarar información sobre Adminsa CR.

El caso corresponde a la aplicación de una medida administrativa por incumplimiento del reglamento interno en materia de velocidad, aprobado por la asamblea de condóminos y de acatamiento obligatorio. Previo a la sanción, se comunicó a los residentes que, ante conductas reiteradas, se aplicarían multas en resguardo de la seguridad. La actuación se fundamentó en evidencia objetiva, incluyendo material audiovisual y reportes de residentes. Las comunicaciones fueron atendidas dentro de los plazos establecidos, mediante respuestas formales. Asimismo, las gestiones deben canalizarse por el propietario registral conforme al debido proceso interno.

La administración y la junta actuaron dentro de sus competencias, priorizando el interés colectivo y la seguridad.

Randall Delgado Rodríguez

Guardas de seguridad y cámaras en las escuelas

El MEP contratará 400 nuevos guardas de seguridad, instalará cámaras en los pasillos e intensificará la revisión de bultos, para prevenir y enfrentar hechos violentos en centros educativos, explicó el ministro Leonardo Sánchez. El tiempo en el aula representa solo un 12%, y el 88% restante transcurre en el hogar y en la comunidad, dice el jerarca: “El estudiante viene con una mochila cargada de valores o antivalores”.

Algunos pedagogos enuncian: “Que el hogar se encargue de educar, y la escuela, de enseñar”. Es difícil de cumplir, ya que la familia tradicional está en crisis. El número de matrimonios se redujo un 18,3% durante la última década, y en la actualidad el 44% de los niños costarricenses serán criados solo por sus madres, con o sin ayuda económica paterna. Madres valientes, pero agobiadas por sus múltiples funciones, difícilmente pueden brindar a sus hijos, sin un referente paterno, cariño, protección y apoyo funcional para evitar conductas violentas.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Discriminación por edad

El edadismo es la discriminación, prejuicios y estereotipos basados en la edad de una persona, afectando tanto a jóvenes como a adultos mayores, aunque impacta con mayor fuerza a estos últimos. Según la OMS, implica cómo pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad, limitando oportunidades, salud y participación social.

Gustavo Halsband Leverato, San José

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