Vivir en condominio es una cosa; lidiar con la administración del condominio, otra muy distinta

En Costa Rica, cada vez más personas viven bajo el régimen de propiedad en condominio. Este modelo de convivencia implica aceptar normas comunes destinadas a garantizar el orden, la seguridad y el respeto entre vecinos.

Sin embargo, tan importante como la existencia de reglas es la transparencia con la que se aplican y la forma en que las administraciones atienden las inquietudes de los residentes cuando surgen dudas sobre los procedimientos internos.

Recientemente, presenté una comunicación formal ante la empresa administradora Adminsa CR, responsable de la gestión del condominio donde resido, solicitando revisión y aclaración sobre un procedimiento administrativo aplicado dentro del proyecto. Hasta la fecha de escribir esta carta, no se ha recibido respuesta a dicha comunicación.

Más allá de un caso particular, esta situación invita a reflexionar sobre la importancia de la transparencia y la comunicación en la administración de condominios, especialmente cuando las decisiones adoptadas pueden afectar directamente a los residentes.

Christian Villaplana Garita, San José

El TSE no tiene iniciativa legislativa

En atención a lo manifestado por el señor Álvaro Ed. Vallejo Fuentes (Cartas 10/03/2026), se indica que los requisitos para postularse a la Presidencia de la República o a una diputación están establecidos en la Constitución (artículos 108 y 131). Para agregar nuevos requisitos, sería necesaria una reforma constitucional, trámite que corresponde a la Asamblea Legislativa.

En situaciones como la que plantea el lector, debe considerarse el principio constitucional de presunción de inocencia en favor de las personas, mientras no exista una condena firme en su contra. No obstante, las agrupaciones partidarias, en sus procesos internos de selección, pueden valorar aspectos de orden político para no postular a personas que tengan determinados antecedentes.

Finalmente, el TSE no tiene iniciativa legislativa, por lo que no puede presentar proyectos de ley de forma directa ante el Poder Legislativo, sino que debe ser acogido por una persona diputada para que sea esta quien presente el proyecto.

Andrea Fauaz Hirsch, jefa Dpto. de Comunicaciones y Relaciones Públicas TSE

Respuesta de ICE

En relación con la inquietud manifestada por el señor Félix Darío Montero Agüero (Cartas, 07/03/2026), informamos que el cliente ya fue contactado por nuestros ejecutivos. Su situación particular relacionada con los servicios de contenido fue atendida y solucionada, para lo cual se ajustó su facturación y se bloquearon los números con el fin de restringir el acceso a dichos mensajes.

Paola Jiménez Valverde, jefa de la División Comercial ICE

Gratitud a unidad 1713 de la Cruz Roja

Agradecemos profundamente al personal de la unidad 1713 de la Cruz Roja por la atención brindada a nuestra madre durante una emergencia. Destacamos su profesionalismo, así como la eficiencia y oportunidad con que actuaron gracias a la gestión realizada a través del 911. Su rápida respuesta y su trato humano marcaron una gran diferencia en ese momento tan difícil.

Pablo Vargas Villarreal, Calle Blancos, Goicoechea

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