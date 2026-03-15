Cartas

Vivir en condominio es una cosa; lidiar con la administración del condominio, otra muy distinta

El tema es relevante porque cada vez más gente en Costa Rica vive en condominios

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Por Redacción de La Nación

En Costa Rica, cada vez más personas viven bajo el régimen de propiedad en condominio. Este modelo de convivencia implica aceptar normas comunes destinadas a garantizar el orden, la seguridad y el respeto entre vecinos.








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