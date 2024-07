Prestar atención al Banco Popular

Hay problemas legales o irregularidades en la conformación de las juntas directivas del Banco Popular, aspecto que debe resolverse pronto. Es necesaria una reforma para excluir la representación del gobierno en la entidad bancaria, la cual estimo recibirá un gran apoyo de los trabajadores. Sin embargo, independientemente de lo anterior y de la solidez del Banco, sus funcionarios deben velar por que todas las actuaciones relacionadas con los ahorros se manejen con el máximo cuidado y transparencia. Tengo la plena seguridad de que, en el caso del Banco Anglo y Coopeservidores, para poner dos ejemplos, muchos de los funcionarios conocían las irregularidades que los superiores aparentemente ocultaron, pero no se atrevieron a denunciar.

José Luis León Barquero, Tibás

Cita en Heredia

Soy un adulto mayor y tenía cita de control en Cardiología del hospital de Heredia este 25 de julio, después de esperar más de un año. Hace como una semana, fui a preguntar si el feriado me afectaba y pedí un cambio para una fecha próxima. Mi sorpresa fue al ver que el comprobante dice “12 de diciembre del 2025″. Es una burla. Lo que está pasando en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es parte de su falta de planificación. No sé cuántos en Heredia necesitamos atención en Cardiología, pero por lógica deduzco que el porcentaje no da para llegar a estos extremos.

Orlando Marín Hernández, Heredia

Reclamo de reintegro a la JPS

El 4 de julio, hice dos compras de lotería con dos tarjetas distintas. Recibí las notificaciones de “transacción aprobada” por correo electrónico y los débitos fueron efectuados, pero en la página web no se ve mi transacción. Informé a Servicio al Cliente y respondieron que la devolución se haría “el mismo día en la noche” y se vería reflejada a los seis días. No me han reintegrado el dinero. Perdí la lotería y no obtuve más respuesta ni atención.

Gabriela Hernández Montero, Tibás

Documental sobre Nicoya

No soy muy aficionado al canal estatal, pero por curiosidad sobre lo que se pudiera publicar relacionado con el bicentenario de la Anexión, lo busqué y me llevé la grata sorpresa del documental de la UNED. Me transportó a mis años de juventud, cuando en lanchas de cabotaje se cruzaba el golfo y se recalaba en Puerto Jesús o Thiel para llegar a Nicoya. Su gastronomía, artesanía, arte, pero sobre todo el calor humano siempre estuvieron presentes. Feliz bicentenario. Gracias a la UNED por el lindo detalle.

Milton González Castro, Cartago

Respuesta del BAC

En respuesta a la carta a la columna del 23 de mayo, nos comunicamos con don Mario A. Villalobos Gómez y aclaramos las dudas con respecto a su disconformidad. Lamentamos el inconveniente.

Jessica Soto Centeno, gerenta de Comunicación y Reputación

Educación y ética

Los actos recientes en relación con el FEES me inducen a considerar que el desarrollo de la política educativa ocurre cuando el tejido social mejora la calidad de vida de los costarricenses. Las reformas integrales que requiere el país no pueden ser coyunturales en las condiciones externas del sistema educativo.

Se necesitan transformaciones profundas en los pilares esenciales del desarrollo integral de la persona. El sistema educativo debe regresar a la visión holística de la construcción y reconstrucción del conocimiento desde la dimensión axiológica, como se hizo en el pasado. La ética es reflexión, ¿puede entonces la ética entrar en crisis? No, la crisis es humana y la ética clarifica la racionalidad de las conductas para la correcta convivencia de la sociedad.

César G. Fernández Rojas, Guadalupe

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.