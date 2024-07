Prefiero ser pendejo

En mi niñez, una vez, varios niños no nos tiramos a una poza por miedo, y el más tonto nos dijo: “Son pendejos”. Él se tiró y se ahogó. Varias veces me tildaron de pendejo y muchas veces lo fui, pero inteligente y honrado. Mi educación me enseñó a decir la verdad, no miento por interés y mucho menos por incapacidad o torpeza. Afortunadamente, este país está lleno de personas inteligentes, que no creen en mentiras y falsas promesas. De eso estoy seguro, y ningún rugido va a atemorizarnos.

