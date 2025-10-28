¿Por qué, en accidentes aparatosos, suelen morir los pasajeros de los asientos traseros?

En accidentes aparatosos, el chofer y el pasajero que ocupa el asiento del copiloto suelen sobrevivir, mientras los pasajeros de atrás no lo logran. Esto no es ninguna casualidad, pues los primeros llevan puesto el cinturón de seguridad, mientras los de atrás, casi nunca lo hacen. Tampoco es aceptable que un niño salga expulsado por no usar los dispositivos de seguridad propios para su edad.

Esto debe cambiar: todos los que viajen en un vehículo deben usarlos. Si hay alguna duda, debe recordarse el accidente en el que la princesa Diana y su acompañante perdieron la vida cuando viajaban en el asiento trasero, sin protección alguna, mientras el chofer y el guardaespaldas, quienes iban en los asientos delanteros con su dispositivo puesto, sobrevivieron.

Rodrigo Cabezas Moya, Belén de Heredia

Antichavismo

Desde que este gobierno empezó funciones, los principales medios de comunicación y los poderes del Estado –algunas veces, justificadamente, y otras, solo para “atravesarle el caballo”– se han enfrascado en atacar al presidente. No se dan cuenta de que él tiene el apoyo incondicional de gran parte de la población, por lo que lo han convertido en un mártir y están provocando que ese apoyo se vuelque a favor de su heredera política, Laura Fernández. Si eso es lo que querían, lo están logrando.

Román Chaves Sáenz, Sabanilla de Montes De Oca

Compra de edificios

La Municipalidad de San José impulsa comprar edificios para vivienda. Acá estamos frente a una altísima probabilidad de que se repita el caso BCR SAFI, donde los sobreprecios conformaron un caso histórico de corrupción. Una lección aprendida es la de hacer una auditoría interna preventivamente o asignar una fiscalización muy agresiva a todo el proceso: una fiscalización externa con probada conducta antisobornos.

Glen Rodríguez Solís, Ulloa de Heredia

No a la impunidad

En el caso de la inmunidad del mandatario, la Asamblea Legislativa debe actuar con máxima cautela y estricto apego a la ley. La investidura presidencial, aunque surge de la voluntad popular, no otorga inmunidad moral ni legal ante posibles actos de corrupción.

Este caso recuerda a los ciudadanos que la prudencia al elegir a nuestros representantes es la primera defensa contra la corrupción. Ante la Constitución y las leyes, todos somos iguales y respondemos por nuestros actos.

La Carta Magna establece la obligación de imparcialidad política para todo funcionario público, incluido el presidente. Su incumplimiento conlleva inhabilitación para ejercer cargos públicos, incluso si implica revocar una decisión popular.

No hay espacio para la impunidad. Los legisladores deben garantizar la continuidad del proceso judicial sin sesgos ni maniobras políticas. Proteger la corrupción o frenar la justicia es traicionar su deber. La igualdad ante la ley no admite excepciones: permitir privilegios es destruir la confianza ciudadana y debilitar la democracia.

Javier Quirós Morera, Alajuelita

Para analizar

Les he hecho a tres profesionales, desconocidos entre ellos, la misma pregunta: ¿por qué es aún seguidor de Chaves Robles? La respuesta ha sido idéntica: porque no lo han dejado gobernar. Es interesante analizar a esos seguidores que siguen creyendo en alguien que no hizo nada. Alegan que “no pudo”.

¿Y por qué no pudo?, pienso. ¿Se achicó ante la institucionalidad? ¿Encontró el poder en los mandos medios y no entendió como trabajar con ellos? ¿Se acobardó? En fin, todo se reduce a que no le encontró la comba al palo. Ningún adepto habla de chavismo, ¡claro que no! Son “rodriguistas”, por aquello de no evocar a Hugo Chávez. Y curioso, aunque aún es temprano en la contienda electoral, no he encontrado “fernandistas”.

Vera Cristina Varela Varela, San Pedro de Montes de Oca

