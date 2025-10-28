Cartas

¿Por qué, en accidentes aparatosos, suelen morir los pasajeros de los asientos traseros?

Recordemos el accidente en el que perdieron la vida la princesa Diana y su acompañante, mientras que el chofer y el guardaespaldas sobrevivieron

Por Redacción de La Nación

En accidentes aparatosos, el chofer y el pasajero que ocupa el asiento del copiloto suelen sobrevivir, mientras los pasajeros de atrás no lo logran. Esto no es ninguna casualidad, pues los primeros llevan puesto el cinturón de seguridad, mientras los de atrás, casi nunca lo hacen. Tampoco es aceptable que un niño salga expulsado por no usar los dispositivos de seguridad propios para su edad.








cartascartas a la columnacartas de los lectores

