Atrás no es ‘zona segura’: abróchense todos, siempre

La regla siempre debe ser: ‘motor encendido, cinturones abrochados’; el vehículo no se mueve hasta que todos se lo hayan puesto. Y ninguna excusa vale: ni que el trayecto es corto, ni que vamos sentados en el asiento trasero

Por Alberto Barquero Espinoza
Uso de cinturón de seguridad en asientos traseros del vehículo
Un reporte publicado en Europa tras analizar más de 349.000 accidentes, concluyó que no usar el cinturón es la variable más influyente en la gravedad de las lesiones. (Shutterstock/Foto)







cinturón de seguridadaccidentesasientos traseros de carroscolisioneschoques

