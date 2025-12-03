Cartas

Pesadilla para pagar el parqueo en Lincoln Plaza 

Un tiquete apenas doblado inutiliza las máquinas de autopago y el usuario debe dirigirse a una ventanilla escondida, sin rotulación, para hacer el pago en persona

Por Redacción de La Nación

En el centro comercial Lincoln Plaza, en Moravia, un tiquete apenas doblado inutiliza las máquinas de autopago del parqueo y obliga a buscar una ventanilla escondida, sin rotulación, lejos de los accesos principales del centro comercial, con una ubicación que ni el personal sabe precisar. Toda una odisea para poder pagar en persona. Respetuosamente, le pido al centro comercial que mejore el problema que generan sus tiquetes o que al menos ubique la ventanilla de pago en persona en un punto fácil de localizar y con la señalización adecuada para que los clientes no tengan que perder lo más valioso: su tiempo.








cartas

