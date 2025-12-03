Pesadilla para pagar el parqueo en Lincoln Plaza 

En el centro comercial Lincoln Plaza, en Moravia, un tiquete apenas doblado inutiliza las máquinas de autopago del parqueo y obliga a buscar una ventanilla escondida, sin rotulación, lejos de los accesos principales del centro comercial, con una ubicación que ni el personal sabe precisar. Toda una odisea para poder pagar en persona. Respetuosamente, le pido al centro comercial que mejore el problema que generan sus tiquetes o que al menos ubique la ventanilla de pago en persona en un punto fácil de localizar y con la señalización adecuada para que los clientes no tengan que perder lo más valioso: su tiempo.

Yendry Miranda Delgado, Heredia

Respuesta de JPS

En relación con la carta del señor Daniel Madrigal Sojo (27/11/2025), la Junta Directiva de la Junta de Protección Social (JPS) gestiona las solicitudes por vías formales que aseguran registro y trazabilidad, con el fin de ofrecer una atención ordenada y respetuosa. Quienes no cuentan con correo electrónico pueden acudir a la ventanilla de atención del edificio central, donde serán acompañados en sus gestiones. Nuestra central telefónica también está disponible para orientar y facilitar cada paso. El correo prescorrespondencia@jps.go.cr permanece habilitado para trasladar los mensajes al área correspondiente. Reiteramos nuestro compromiso de servir con apertura.

Rosario Masís Pérez, Comunicación y Relaciones Públicas JPS

Próximos diputados

El votante costarricense ha sido muy cauto en su decisión electoral, sobre todo en la papeleta diputadil. Así lo vimos en distintas elecciones; entre otras, las de Rodrigo Carazo, José Joaquín Trejos y, recientemente, las del PAC, hasta culminar con la de Rodrigo Chaves. Tal vez, en un exceso de desconfianza, les dimos de 10 a 12 diputados a esos presidentes, con lo cual realmente les fue difícil cumplir con su agenda de proyectos. Y es que debemos recordar la conocida sentencia de lord Acton (John Emerich Edward Dalkberg Acton) de que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Por eso, cuando veo que Pueblo Soberano insiste en sus 40 curules, desconfío de eventuales abusos de un gobierno con tal poder, no vaya a ser que surja aquel reconocido personaje de Las mil y una noches.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

Lacras y democracia

La democracia ha sido el mejor sistema de gobierno de todos los tiempos porque se ha fortalecido en la paz, la justicia y la razón, ejes fundamentales para la convivencia sana y pacífica del ser humano.

Lo lamentable es que en las últimas décadas, esta ha sido secuestrada por lacras corruptas e incapaces, dispuestas a irrespetar nuestra Constitución y nuestro Estado de derecho. Deberían existir normas electorales más rígidas, que saquen de la impunidad a aquellos gobiernos que, una vez elegidos por el pueblo, quiebran el sistema democrático que los llevó al poder y gobiernan con populismo y autocracia.

Alvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

No a la pólvora

Una inmensa y merecida felicitación para el Concejo Municipal de Alvarado, en Cartago, por haber prohibido unánimemente la venta de pólvora. Ojalá también prohíba su el uso, pues, por la mala manipulación, muchas personas han perdido dedos o hasta la mano completa, y han sufrido graves quemaduras. En Zapote me cayó una brasa en la cabeza, que provocó serias lesiones.

Marjorie González, Curridabat

Lo que el tiempo se llevó

No soy de los que creen que todo tiempo pasado fue mejor. En muchos aspectos, vivimos mejor hoy que ayer. Con todo, se han perdido valores que hacían más amable la vida. A saber: la conversación, la lectura, el arte del buen decir o las caminatas al campo en busca de aire fresco y del paisaje se han dejado de lado por ser consideradas una pérdida de tiempo y un ocio improductivo.

A esto hay que agregar la pérdida de cultura de nuestros políticos. Todos los días vemos en los distintos medios caras agresivas, amenazas y ofensas personales, sin advertir la función pedagógica inherente a sus altos cargos. Se echa de menos el don de gentes, la cortesía, la elegancia moral y el discreto sentido de humor de otros tiempos. Ese humor ingenioso, fino, con gracia y sin burla, se ha perdido. Un rostro alegre y sonriente es una invitación a simpatizar, inspirar y emular.

La espontánea simpatía es una de las fuerzas humanas más poderosas y una buena terapia para aliviar las cargas de la existencia. La agudeza, la picardía y la sutil ironía son propias del pueblo costarricense. En tiempos de crisis de valores, oportunismo, y sectarismo político, no debemos dejarnos arrastrar por este torbellino de mal gusto, ni perder la esperanza de rescatar lo bueno que el tiempo se llevó.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

