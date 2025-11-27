Cartas

¿Por qué debemos aguantar a buchones y ‘vivazos’ en calles y negocios?

Parece que tratar de hacer las cosas bien, cumplir con la ley y preocuparse por las otras personas nos pone en desventaja en un país donde, cada vez más, cada quien está por su cuenta

Se ha convertido en una “costumbre” costarricense el tener que aguantar la desconsideración de otros. Todos los días, los ticos tenemos que aguantar motocicletas que hacen un ruido excesivo, conductores “buchones” que se saltan las filas en nuestras calles, choferes mal estacionados que causan más “presa” y otro sinnúmero de situaciones que no deberían ser.








