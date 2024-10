Oficial de tránsito bloqueó garaje

El viernes a las 11 a. m., un bus chocó con un automóvil que estaba parqueado en el centro de Escazú. El oficial de tránsito llegó a las 3 p. m. y se estacionó frente a mi casa, a pesar del gran rótulo en el portón que dice: “Garaje en uso, por favor no estacione”. Al pedirle que moviera su vehículo, me respondió que debíamos esperar hasta que terminara de atender el accidente. ¿Tienen las autoridades de tránsito una corona de oro que les permite hacer lo que quieran?

Jorge A. Rojas Chinchilla, Escazú

Mal servicio de bus

La concesionaria de la ruta 51-53 de Montes de Oca aumentó la tarifa de ¢315 a ¢445. En comparación, la ruta de Tres Ríos, en La Unión de Cartago, cobra ¢405, aunque la distancia entre la última parada de autobuses de la ruta 51-53 en San José centro y el cementerio de Sabanilla es mucho menor. Además, los choferes de la ruta 51-53 no se detienen en las paradas autorizadas por el CTP, ni siquiera cuando se les hace la señal. Aunque las unidades están en buenas condiciones, el mal desempeño de los conductores y el elevado precio del pasaje obligan a las personas a buscar otros medios de transporte. Pareciera que olvidan el alto costo de vida.

Diana E. Aguilar Ramírez, Montes de Oca

Hastío político

Produce un hastío intolerante escuchar a los diputados gastar su apreciable tiempo en estar refutando y reprochando los discursos y salidas del presidente Rodrigo Chaves, y viceversa. Las objeciones vienen de todos lados con un lenguaje soez y nadie escapa a los señalamientos.

Por un lado, el gobierno señala sus rutas de trabajo y proyectos, y la oposición impugna la visión del Ejecutivo y salida a los problemas del país. No obstante, el irrespeto y la falta de profesionalismo impera en los poderes del Estado, donde no se libra ni el Judicial. Para nadie es un secreto en donde radica la crisis: seguridad, salud, educación, infraestructura, corrupción, empleo, justicia y ambiente.

Pero nadie quiere dar el brazo a torcer a la hora de llegar a acuerdos. Todo queda sujeto a la burocracia y al sectarismo parlamentario, y a los ensayos y debilidades de los proyectos de ley que presenta el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Tenemos que ver las actuaciones y realidades generales, sin fanatismos y sectarismos para tener un panorama real, pragmático y sistémico del país. Solo por medio de estas perspectivas y estrategias podemos sacar a Costa Rica de la crisis.

José Rugama Hernández, San José

Cita para el 2026

Fui en agosto al Hospital Calderón Guardia para solicitar una cita en Audiometría. Me indicaron que regresara en setiembre para continuar con el trámite. El resultado: una cita para febrero del 2026. Sin embargo, me informaron que podía ir a la oficina de Medicina Laboral para adelantarla, lo que significa presentarse de lunes a jueves a las 7 a. m. y esperar a que haya un ausente. Qué desastre en la atención a los pacientes.

Carlos F. Soto Calvo, San Vicente de Moravia

Dinero de tiquetes

Mi esposo y yo compramos tiquetes a la aerolínea Volaris en junio para viajar a Nueva York, pero al llegar al aeropuerto nos informaron que no había vuelo y prometieron devolvernos el dinero un mes después. Desde entonces, se escudan pidiéndonos una gran cantidad de información y no asumen responsabilidad por lo prometido ni por lo que nos corresponde. Incluso fuimos personalmente al aeropuerto, pero no muestran mayor compromiso.

Noelly Vega Montero, Santa Ana

