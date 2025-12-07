Cartas

Nuestra lucha contra las ideas del autoritarismo

No necesitamos líderes ni hombres fuertes, sino ideas resilientes a los embates de la irracionalidad

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Ideas resilientes








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.