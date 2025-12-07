Nuestra lucha contra las ideas del autoritarismo

Tal vez no nos demos cuenta, pero las ideas –como los parásitos– unas depredan a las otras y el caldo de mediación para esta lucha campal no es la razón, sino la emoción. El autoritario sabe esto y anhela hacer colapsar toda la red neuronal de la sociedad, para que las únicas (¿única?) ideas que inoculen a los vivientes sean las suyas. Por eso, no necesitamos líderes ni hombres fuertes, sino ideas resilientes a los embates de la irracionalidad.

Francisco Barrientos B., Coronado

Área de Salud San Ramón

Sufrí una desatención en Área de Salud San Ramón por parte de la sección de Medicina Familiar. El médico del Ebáis amablemente me refirió a Medicina Familiar para que me hicieran una receta médica; se trata de un medicamento para la gastritis que ingiero desde hace cinco años. Pues resulta que Medicina Familiar rechaza la petición del médico y me niega la receta. Esto afecta no solo mi salud, sino mis ingresos, pues llevo ocho meses comprando el fármaco. Mi padre fue director del Hospital de San Ramón y siempre respetó los derechos de los asegurados.

Ana Virginia Ortiz Ortiz, San Ramón de Alajuela

Mi protesta

¿Qué gana Costa Rica con un socio con acusaciones ante dos cortes internacionales por crímenes de guerra y otros en Palestina? Cierto: aún no hay veredictos. Pero sí una alta probabilidad de que lleguen dado que todo ello ha sido público y notorio gracias a la prensa y la TV internacionales. Sus altos dirigentes políticos y militares se han manifestado y han actuado con descaro, seguros de su impunidad, dados sus poderosos apoyos y cómplices internacionales. ¿Y nuestro pregonado prestigio como respetuosos del derecho internacional y humanitario, país sin ejército y demás? ¿O nuestra política internacional la dicta don Dinero? Protesto.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Gracias, Cartas

Es un hecho evidente que el espacio de “Cartas a la columna” se ha vuelto la trinchera ideal por medio de la cual poder canalizar todas aquellas denuncias y falencias existentes en las instituciones, tanto públicas como privadas.

Tengamos por seguro, por irónico que parezca, que es más efectivo hoy exponer una queja personal a través de este medio y obtener así una pronta respuesta, en vez de perder tiempo y padecer, mediante llamadas telefónicas o envío de correos electrónicos a las empresas o instituciones, pues estos rara vez son atendidos.

Posiblemente, estas entidades parten del supuesto de que su imagen no se daña por el poco peso que representa un descontento privado. Muy diferente es el impacto de una publicación en este medio. Por ende, valga el reconocimiento a Cartas. Su acompañamiento sirve como último recurso y puente frente al obstáculo que significan las impenetrables paredes de hormigón de dichas instituciones.

Melvin Edo. Cavero Araya, La Florida de Tibás

El nuevo mazazo

El editorial de La Nación del 1.° de diciembre con motivo de la abolición del ejército es un recordatorio de lo que hicieron nuestros antepasados, hace 77 años, para tener paz y progreso en el país. Hoy se repite la historia: el pueblo debe elegir el rumbo de Costa Rica.

Los costarricenses damos por sentado que la democracia será para siempre, pero no es así. Ese editorial se debería reproducir para que llegue a toda la población y entendamos lo que se está jugando en las próximas elecciones.

Bernardino Rojas S., Liberia de Guanacaste

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.