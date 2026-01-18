Cartas

¡No entiendo a qué juegan estos descerebrados!

Quienes hacen piques no suelen tener autos de alta gama ni maquinaria de competencia: son latas viejas con escapes modificados, con los que sus dueños se creen pilotos de Fórmula 1. Y jamás aparece un solo oficial de Tránsito

Apoyo plenamente el comentario del señor Mario Valverde, (Cartas, 16 de enero). Él habla de Montes de Oca; yo hablo del Coyol de Alajuela. Cambia el lugar, pero el problema es el mismo… o peor.








