¡No entiendo a qué juegan estos descerebrados!

Apoyo plenamente el comentario del señor Mario Valverde, (Cartas, 16 de enero). Él habla de Montes de Oca; yo hablo del Coyol de Alajuela. Cambia el lugar, pero el problema es el mismo… o peor.

En esta carretera, los piques ilegales empiezan a las 11 de la noche y, muchas veces, se extienden hasta las 3 a. m. Hay para escoger. Un par (o varios) de descerebrados que no entienden, o no quieren entender, que en estas comunidades viven niños, adultos mayores y personas enfermas, que despiertan sobresaltadas por el ruido ensordecedor.

No entiendo a qué juegan. No son autos de alta gama ni maquinaria de competencia: son latas viejas con escapes modificados, escapes que a veces valen más que el propio carro, y con los que sus dueños se creen pilotos de Fórmula 1. La diferencia es que aquí no hay circuito, ni seguridad, ni reglas: solo irresponsabilidad. Por estos lados, la ley simplemente no existe.

No se ven operativos de Tránsito. Es más, no se ven oficiales del todo. Y no es culpa de ellos; es evidente que no hay suficientes recursos ni personal para atender una situación que ya se salió de control.

¿Hasta cuándo las comunidades tendremos que soportar estos delitos motorizados como si fueran parte normal de la noche?

Y mejor ni hablar de los tráileres con escape libre, que hacen temblar casas y ventanas a cualquier hora.

Luis Fernando Bruno Guzmán, Alajuela

Microondas sin garantía

Al igual que la señora cuya carta se publicó el 16 de enero, yo también le perdí la fe a Importadora Monge. Compré un microondas que tenía un año de garantía. A los ocho meses falló, y me negaron el arreglo. Dijeron que yo debía pagarlo. Ahí les dejé el horno.

Ivette Hernández Zumbado, San Isidro Heredia

Agradecimiento

En nombre propio y de mis vecinos, quiero agradecer a la señorita Kattia León Lizano, de la Contraloría de la Municipalidad de San José, por su interés en ayudarnos con el problema de unas alcantarillas sin tapa en Hatillo 4 sector sur. Ojalá todos los funcionarios municipales fueran como ella: dedicada y amable, sobre todo con los adultos mayores.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

Religión y política

Primero, vimos a Fabricio Alvarado dando dos veces los votos de su fracción al presidente Chaves para librarlo de perder la inmunidad. ¿Qué habrá negociado a cambio? Ahora, según las noticias, grupos evangélicos están pidiendo a sus fieles votar por el Partido Pueblo Soberano luego de amarrar cargos para muchos pastores en un eventual gobierno. Qué cierto el dicho de que no hay almuerzo gratis.

Fernando Cordero Alvarado, El Porvenir de Desamparados

¡Qué decepción!

Cisneros y Chaves harían muy bien yéndose del país, tal vez con Bukele, a quien este gobierno recibe con grandes honores. Han sido oportunistas que llegaron a hundir nuestra democracia y ahora pretenden continuar en el poder usando a una candidata títere. ¡Qué decepción! Por favor, vayamos a votar dignamente contra el continuismo.

Cecilia Araya Mora, Zapote

Manejo del tipo de cambio

Durante toda la administración Chaves, el dólar ha ido perdiendo valor y el colón se ha venido apreciando, cada vez más aceleradamente. Hoy el tipo de cambio ronda los ¢484. El BCCR no ha hecho nada por moderar esta caída que tanto afecta a muchos sectores de nuestra economía. Mi pregunta es si el Banco Central hubiera permitido que esto ocurriera a la inversa, en la misma proporción, y hoy cada dólar costara ¢1.000. Estoy seguro de que se habría intervenido para frenarlo. Entonces, más que irresponsabilidad o incapacidad, parece ser que ha primado algún interés de beneficiar a algunos grupos. Sopesemos este factor a la hora de votar el próximo 1.° de febrero, porque esto no puede seguir así.

Román Chaves Sáenz, Sabanilla de Montes de Oca

Farmavalue

En la app de Farmavalue hice una compra a las 7 p.m. y la pagué de una vez. Resulta que la farmacia me llama diciendo que no tienen servicio exprés. ¿Para qué ofrecen un servicio, si no pueden cumplir?

Ahora, toca esperar de 24 a 48 horas para que me devuelvan el dinero. Y me quedé sin el medicamento requerido.

Ricardo Brenes González, Guápiles

