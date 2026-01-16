No bastan las quejas de los vecinos, cansados del ruido y del riesgo por accidentes, para ponerles freno a los llamados piques en carretera. Al igual que los problemas de salud agravados por las listas de espera, la educación pública sin rumbo y los cientos de asesinatos en nuestro país, este es otro problema al que nadie le da solución.

A pesar de las llamadas que hemos hecho al 911, una y otra vez hasta el cansancio, todas las noches hay piques por la libre. Y ya no sabe uno adónde pedir ayuda. El gobierno se quita el tiro. Las autoridades dicen que no tienen personal. Las leyes son muy laxas, con multas fáciles de pagar. Y, mientras, los vecinos –esos ciudadanos que trabajan, estudian y pagan impuestos– están amarrados de manos.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Ya no le tengo fe

El 2 de diciembre pasado, compré una cocina nueva en Importadora Monge de Lincoln Plaza. Ellos me coordinaron el transporte. El artículo llegó sin caja, pero el transportista me dijo que ya no se trasladaban con caja, y que, por eso, los leves rayones que tenía. Sin embargo, también venía visiblemente herrumbrada.

Desde ese momento, hice el reclamo en la empresa por herrumbre. Los rayones los dejé pasar. Lo cierto es que todavía siguen “analizando el caso”.

No creo que los dueños de Monge aceptaran nunca como nueva una cocina herrumbrada, y no se por qué la venden como nueva. Deberían habérmela cambiado de inmediato. Sigo esperando solución. A Importadora Monge ya no le tengo fe.

Ana Isabel Chacón Vargas, Moravia

Lamentable

La actual administración Chaves no será recordada únicamente por su ausencia de proyectos y logros gubernamentales y por su nula capacidad para resolver los más graves y serios problemas que agobian al país, sino también por su afición de ofrecer semanalmente un show de circo en Zapote para confrontar, ofender y denigrar a otros poderes de la República, la Contraloría, opositores políticos y medios de comunicación no sometidos a la voluntad y alabanza gubernamental.

Asimismo, se le recordará por su clara inclinación a crear y montar novelas y episodios cargados de sentimientos paranoicos para tapar sus deficiencias y errores, haciéndose así la víctima.

Por eso, resulta ridículo y bochornoso este último e inventado complot de un supuesto plan de asesinato contra el presidente de la República. Lamentablemente, los cuatro años de esta administración han sido tiempo perdido. No cabe que se den y repitan otros iguales.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Respuesta del INS

En relación con la carta “Queja contra el INS” (10/01/2026), suscrita por el señor Carlos Saborío, en el INS nos comunicamos con el asegurado para explicarle que lo sucedido se debió a un incremento inusual en la demanda del servicio de taxi en esas fechas. Hemos tomado las medidas necesarias con el proveedor con el propósito de evitar que este tipo de situaciones se presenten nuevamente. De igual manera, se le extiende la posibilidad de presentar la solicitud del reembolso.

Federico Sánchez Selva, subjefe Dirección de Autos del INS

