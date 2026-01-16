Cartas

Piques por la libre

A pesar de las llamadas que hemos hecho al 911, una y otra vez hasta el cansancio, todas las noches hay piques en numerosas calles del área metropolitana

Por Redacción de La Nación

No bastan las quejas de los vecinos, cansados del ruido y del riesgo por accidentes, para ponerles freno a los llamados piques en carretera. Al igual que los problemas de salud agravados por las listas de espera, la educación pública sin rumbo y los cientos de asesinatos en nuestro país, este es otro problema al que nadie le da solución.








