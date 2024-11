MEP como la Puerta de Alcalá

Causa indignación y coraje escuchar las aterradoras denuncias en el OIJ sobre las agresiones y maltratos de bebés y niños indefensos, aparentemente cometidos por la dueña y directora de una guardería y centro educativo ubicado en Moravia. ¿Qué hace el Ministerio de Educación Pública, específicamente la Dirección Regional de San José Norte? ¿Qué estaba haciendo el supervisor del circuito escolar? ¿Qué hacen los funcionarios de la Dirección de Educación Privada del MEP?

Quizás estos funcionarios limitan sus labores exclusivamente a un trabajo de escritorio e ignoran lo que está ocurriendo. Lamentablemente, en su mayoría, están como la Puerta de Alcalá: “viendo pasar el tiempo”. Es urgente reforzar los mecanismos de supervisión en las oficinas centrales y regionales del MEP. Sin embargo, con el actual gobierno, esta cartera carece de planes y programas definidos.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Mal servicio

Escazú enfrenta desde hace días una merma de agua. Lo comuniqué a un call center de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y fui a la oficina local. Nada resuelven. Sugiero al servicio municipal intervenir porque nos están saturando de condominios. Imaginen el consumo de esos “palacios”. La Municipalidad debe velar por el bienestar de los pobladores.

Carlos E. Aguilar Segura, Escazú

Junta de la CCSS

El gobierno nombró, por fin, a la presidenta ejecutiva de la CCSS, pero aún quedan por designar dos miembros para que la Junta Directiva funcione con normalidad. Insto al gobierno a que lo haga, ya que necesito presentar un recurso de amparo contra el Área de Ortopedia del Hospital México.

Clever Antonio Calderón Rojas, San José

Precio excesivo

El Cementerio Obrero es para la clase media baja o pobre. Al fondo, hay otros espacios de alquiler, parecidos a un paredón: un solo nicho por un pago quinquenal. Me llamó la atención el alto precio, entre ¢250.000 y ¢280.000, dependiendo del lugar. Por aparte, cobran la caja, la patóloga, el traslado, algunas flores y, a veces, la capilla de velación, para un aproximado de ¢800.000.

El trabajo de un empleado que abre, saca restos, los introduce en la caja y sella con tres ladrillos cuesta un cuarto de millón de colones (en efectivo, porque no aceptan depósitos) a familias pobres. Los diputados o la Defensoría de los Habitantes deberían investigar tan elevado cobro a la mayoría de las familias humildes. Un precio de ¢150.000 sería suficiente.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Oferta incumplida

En la tienda Arturo Calle de Multiplaza Escazú, un gran rótulo anuncia un producto por ¢19.900. Atraído por el anuncio, compré cuatro productos. Luego me di cuenta de que me cobraron ¢24.700 por cada uno. Me explicaron que lo que compré era de otra calidad, pero esto no se especifica en el rótulo. Espero que me devuelvan la diferencia que pagué sin darme cuenta.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Guerra contra Ucrania

El presidente Joe Biden autorizó a Zelenski el uso de misiles de largo alcance, los mismos que se emplearon en la guerra del Golfo (34 países contra 1) y que, en seis meses, causaron una enorme destrucción y la muerte de más de un millón de seres humanos, la gran mayoría civiles inocentes.

Días después, algunos de esos misiles cayeron sobre la región rusa de Kursk, lo que provocó, como respuesta de Putin, la proclamación de una “nueva doctrina nuclear” y el lanzamiento, por primera vez, de un misil hipersónico con capacidad de portar bombas nucleares sobre territorio ucraniano.

Lo anterior representa una nueva y peligrosa escalada en un conflicto que cumple ya casi tres años, con el saldo lamentable de pueblos destrozados, una población disminuida y decenas de miles de muertos en ambos lados.

¿Será que ya no tenemos la capacidad de dialogar para solucionar nuestras diferencias ideológicas, que la sensatez humana está en decadencia, que se acabaron los líderes mundiales con vocación de paz, que la ONU ya es un organismo obsoleto y debe crearse un nuevo orden mundial más justo e inclusivo, o que se nos olvidó que tenemos la obligación de dejarles un mundo mejor a las futuras generaciones?

Marco Antonio Santamaría

Cartago

