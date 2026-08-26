Los zapatos no llegaron; la respuesta del MEIC tampoco

Desde marzo de 2026 espero una solución a una denuncia presentada contra Zapatería Santory by Reynaldo, negocio al que pagué ¢43.000 por dos pares de zapatos que nunca me fueron entregados. Ante esta situación, acudí al MEIC en busca de protección como consumidora, pero a la fecha sigo sin recibir una resolución.

Mi consulta es simple y creo que también representa a otros consumidores: ¿cuánto tiempo debe esperar una persona para obtener una respuesta de las autoridades cuando ha sido perjudicada por un comercio?

La demora genera frustración e incertidumbre y debilita la confianza en los mecanismos de defensa del consumidor. Respetuosamente, solicito mayor agilidad y transparencia en este tipo de procesos.

Adriana Tortós Sánchez, San Rafael, La Unión

Mascotas no permitidas

Estoy de acuerdo con el señor Óscar Álvarez Masmela en su carta (19/08/2026) respaldando a las mascotas. Hacía falta un comentario así. Yo también he querido llevar a mi perrito a algunos restaurantes. Es tan pequeño que no debería causar ningún problema, pero mis hijos me recuerdan que no está permitido. Como dice el refrán, pagan justos por pecadores.

Ivette Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

Expo STEAM y una gran decepción

Compramos entradas para la Expo STEAM, que tuvo lugar el pasado 22 de agosto, con la ilusión de que nuestros hijos pudieran acercarse a la tecnología, conocer proyectos y participar en actividades. Sin embargo, cuando se publicó el cronograma –que no estaba disponible al abrirse las inscripciones–, descubrimos que los retos y las competencias estaban dirigidos a estudiantes previamente inscritos por instituciones educativas. Ante nuestra inquietud, la organización nos explicó que la Expo estaba abierta para recorrer y conocer los proyectos, pero que la participación en los retos y las competencias se reservaba a esos estudiantes.

La situación nos resultó decepcionante porque la comunicación del evento transmitía la idea de que sería una oportunidad abierta para que los niños participaran y vivieran la experiencia STEAM.

Consideramos que debió informarse claramente, antes de vender las entradas, cuáles actividades serían realmente participativas y cuáles requerían inscripción previa. Si queremos acercar la ciencia y la tecnología a nuestros niños, la oportunidad de participar debió ser tan abierta como el acceso al evento.

Adriana Córdoba Vargas, Poás de Alajuela

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