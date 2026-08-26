Cartas

Los zapatos no llegaron; la respuesta del MEIC tampoco

Luego de pagar por dos pares de zapatos que nunca me fueron entregados, acudí al MEIC en busca de protección como consumidora, pero, a la fecha, sigo sin recibir una resolución

EscucharEscuchar
Por Lectores de La Nación
Añadir La Nación como fuente preferida en

Desde marzo de 2026 espero una solución a una denuncia presentada contra Zapatería Santory by Reynaldo, negocio al que pagué ¢43.000 por dos pares de zapatos que nunca me fueron entregados. Ante esta situación, acudí al MEIC en busca de protección como consumidora, pero a la fecha sigo sin recibir una resolución.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores
Lectores de La Nación

Lectores de La Nación

Inquietudes sobre servicios públicos, atención al cliente y opiniones sobre la realidad nacional.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.