Cartas

En Multiplaza, los perros pagaron por la irresponsabilidad de sus dueños

Nunca más volví a Multiplaza, pero estoy seguro de que, si ocurriera un desastre, seguramente los primeros en entrar ahí a rescatar seres humanos serían los perritos. ¡Qué ironía!

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Por Lectores de La Nación

Alguien comete un delito y es juzgado; un perro mordió a un niño en Multiplaza y todos los perros fueron castigados, mientras nada pasó con los dueños irresponsables. De un plumazo, un funcionario decidió que no podían ser aceptados en lugares públicos. Quizá los odiaba, como aquel comunicador mexicano que, en televisión, dijo que había que envenenarlos.








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