En Multiplaza, los perros pagaron por la irresponsabilidad de sus dueños

Alguien comete un delito y es juzgado; un perro mordió a un niño en Multiplaza y todos los perros fueron castigados, mientras nada pasó con los dueños irresponsables. De un plumazo, un funcionario decidió que no podían ser aceptados en lugares públicos. Quizá los odiaba, como aquel comunicador mexicano que, en televisión, dijo que había que envenenarlos.

Lo menciono porque, en las últimas semanas, hemos visto actos de profunda compasión durante los terremotos en Venezuela y Colombia: personas rescatando mascotas y perros rescatando a seres humanos. Nunca más volví a Multiplaza, pero estoy seguro de que, si ocurriera un desastre, seguramente los primeros en entrar ahí a rescatar seres humanos serían los perritos. Qué ironía.

Óscar Álvarez Masmela, Guachipelín de Escazú

Jornadas 4x3

Los diputados del Frente Amplio bloquean la aprobación del proyecto de ley de las jornadas 4x3, en tanto que decenas de miles de jóvenes esperan oportunidades de empleo.

Sergio Francisco Solano Céspedes, Zapote

Ya cansa

Don Rodrigo, con el respeto que se merece como expresidente y ahora, desafortunadamente, como ministro, creo que ya usted cansa. Más de cuatro años de oír sus grotescas expresiones en contra de todo el que piense diferente, sin respeto de parte suya para ningún contrincante político.

Ofendió y se burló del anterior jerarca legislativo por su edad, insultó a la señora contralora y al señor fiscal, se peleó con los magistrados, el clero, agricultores, los sindicatos y ahí puedo seguir. Usted fue el que habló de dictaduras y del cierre del Poder Judicial en Nicoya y sus palabras terminaron en el masivo plantón del 6 de agosto, día en que el país dijo: todos los ticos de corazón vamos a defender esta democracia que el chavismo nos quiere arrebatar.

Ofendió al TSE y puso en duda la honestidad de los señores magistrados de ese alto tribunal; dijo que ya tenían el control del Ejecutivo y el Legislativo y que solo les faltaba el Judicial. Quítese esa careta de libertador de Costa Rica y dígales a sus seguidores que lo que usted más anhela es perpetuarse en el poder.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Tigo y anuncios excesivos

Soy cliente de Tigo (Internet y cable) y me quejo de cuánto molesta el abuso de los constantes anuncios. Las interrupciones en la programación son continuas y lo peor es que algunos comerciales duran hasta cuatro minutos. Entiendo que son ingresos para ellos, pero yo no voy a estar pagando un servicio para ver anuncios.

Orlando Marín, Heredia

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