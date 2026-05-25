Lo que el dinero del narco nunca podrá comprar

Costa Rica atraviesa una de sus noches más oscuras. El crimen organizado nos está robando la paz y la vida de valiosos compatriotas, arrastrados por los espejismos de una modernidad consumista y un facilismo que promete “dineros maravillosos”, pero que solo paga con sangre y angustia. Este es un llamado directo al corazón de quienes forman parte de esas redes: están a tiempo de cambiar. Esa vida no es vida; ningún lujo paga la angustia constante de que la policía les bote la puerta o el miedo a morir a manos de un sicario. A los padres, amigos cercanos y personas que aman a estas personas delincuentes: no se queden de brazos cruzados: aconséjenles que enderecen su camino antes de que sea tarde.

Recordemos al delincuente en la cruz. Él reconoció sus faltas y se arrepintió; aunque tuvo que pagar su pena ante la justicia humana, logró lo más sagrado: la vida eterna y la tranquilidad espiritual. Su ejemplo demuestra que nunca es tarde para buscar la paz.

Instamos a quienes quieran dejar esa constante preocupación a entregarse y confesar sus delitos. Como sociedad, debemos promover mecanismos legales que ofrezcan penas reducidas a quienes colaboren con la justicia. Tal vez una vida en rectitud no ofrezca lujos, pero les devolverá algo que el dinero de los actos ilícitos jamás podrá comprar: una conciencia limpia y el derecho sagrado de poder dormir en paz.

Randall García C., Alajuela

Un muy mal augurio

Nuestra señora presidenta, siguiendo el camino de la continuidad del gobierno Chaves-Cisneros, ya la emprendió contra el Poder Judicial, el fiscal general y otras instituciones. Ya se le salieron el matonismo y el vocabulario de su antecesor. Los chavistas defienden la no reelección de magistrados, pero en la Asamblea Legislativa el diputado defensor de narcos ha dicho claramente que quieren abrirle paso a la reelección de Chaves como presidente.

En esta semana de dimes y diretes, Fernández la emprendió incluso contra Panamá en un tono muy diferente del usado por el presidente panameño, el señor Mulino, para referirse a las relaciones con Costa Rica.

Con el mismo matonismo empezaron Noboa y Milei contra México y ahora lloran por sus flores, bananos, mariscos, carnes, aceite de oliva y vino, entre otros muchos productos que antes llegaban a los hogares mexicanos.

Si por la víspera se saca el día, nos esperan cuatro años de pleitos y ofensas, a no ser que el romance político Chaves-Fernández se acabe y la señora pueda gobernar sin esa oscura sombra.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Respuesta de BAC

Hemos conversado con el señor Erick Gómez Torres para darle seguimiento y solución a la situación que describió en su carta a la columna (17/05/2026). Nos complace informar de que este caso se ha resuelto de manera satisfactoria. Lamentamos lo sucedido y agradecemos la retroalimentación del señor Gómez, la cual nos permitió detectar oportunidades de mejora.

Édgar Delgado Montoya, Departamento de Comunicación de BAC

Narcotráfico en Costa Rica

Hace un tiempo, hay señales de que esa gran cantidad de dólares en el mercado costarricense podría tener relación con actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando y lavado de dinero del crimen organizado. El tema fue abordado por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez en un artículo reciente, lo comentó el jefe de la Cepal y, ahora, un informe contratado por la Sugef.

Junto a la apreciación del colon, preocupan la tasa de desempleo, la pérdida de competitividad y la infiltración del crimen organizado en nuestras instituciones. Como bien lo indica don Miguel Ángel Rodríguez, esto requiere del análisis y la investigación del Banco Central, las universidades y otras instituciones relacionadas.

Bernardino Rojas, Liberia, Guanacaste

Recursos para el Poder Judicial

Agradezco a la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, su puntual reflexión sobre la realidad nacional y su explicación clara y contundente –tanto para mí como para la presidenta Laura Fernández– acerca de la urgente necesidad de dar mayor financiamiento al Poder Judicial. Resulta contradictorio que el nuevo gobierno, que dice “querer una nueva Costa Rica”, lo haga desfinanciando no solo al Poder Judicial, sino también congelando salarios, desmantelando la salud, empobreciendo la educación y atacando las pensiones. Eso sí, pidiendo millones para un tren que no se verá en mucho tiempo, una inútil “Ciudad Gobierno”, el oro de Crucitas y la marina de Limón. Ni el gobierno ha aclarado, ni el pueblo tiene certeza de a quiénes beneficiarán esos proyectos.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

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