Cartas

Lo que el dinero del narco nunca podrá comprar

Esa vida no es vida; ningún lujo paga la angustia constante de que la policía les bote la puerta o el miedo a morir a manos de un sicario

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Por Redacción de La Nación

Costa Rica atraviesa una de sus noches más oscuras. El crimen organizado nos está robando la paz y la vida de valiosos compatriotas, arrastrados por los espejismos de una modernidad consumista y un facilismo que promete “dineros maravillosos”, pero que solo paga con sangre y angustia. Este es un llamado directo al corazón de quienes forman parte de esas redes: están a tiempo de cambiar. Esa vida no es vida; ningún lujo paga la angustia constante de que la policía les bote la puerta o el miedo a morir a manos de un sicario. A los padres, amigos cercanos y personas que aman a estas personas delincuentes: no se queden de brazos cruzados: aconséjenles que enderecen su camino antes de que sea tarde.








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