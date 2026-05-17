Cartas

Mi balance del anterior gobierno y mi escéptica esperanza

Fueron cuatro años de culpar a los gobernantes anteriores, desestabilizar instituciones, desacreditar a funcionarios y prensa independiente y agraviar la independencia de poderes

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Por Redacción de La Nación

Tras el cierre del pasado gobierno, quedó en el ambiente un país polarizado, dividido y muy confundido. Fueron cuatro años de culpar a los gobernantes anteriores, desestabilizar instituciones, desacreditar a funcionarios y prensa independiente y agraviar la independencia de poderes. La desinformación, el insulto y la mofa fueron moneda de cuño corriente. El gabinete se mantuvo en renovación constante a causa de los muchos despidos y renuncias. Los tránsfugas y resentidos de la anterior Asamblea Legislativa, que apoyaron a la bancada oficialista, dieron un pésimo ejemplo al país.








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