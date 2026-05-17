Mi balance del anterior gobierno y mi escéptica esperanza

Tras el cierre del pasado gobierno, quedó en el ambiente un país polarizado, dividido y muy confundido. Fueron cuatro años de culpar a los gobernantes anteriores, desestabilizar instituciones, desacreditar a funcionarios y prensa independiente y agraviar la independencia de poderes. La desinformación, el insulto y la mofa fueron moneda de cuño corriente. El gabinete se mantuvo en renovación constante a causa de los muchos despidos y renuncias. Los tránsfugas y resentidos de la anterior Asamblea Legislativa, que apoyaron a la bancada oficialista, dieron un pésimo ejemplo al país.

Esperamos, con cierto escepticismo, que las nuevas autoridades den un cambio radical y que Costa Rica retorne a la normalidad.

Milton González Castro, La Unión de Cartago

No a más destrucción

Cómo es posible que todavía estén pensando en legalizar la minería a cielo abierto. ¿Están viendo cómo tienen el país los coligalleros y el crimen organizado? Es algo dantesco el daño ambiental y, en tanto tiempo, no se ha hecho nada efectivo para atacar este abuso de usurpadores de nuestras riquezas: ellos se llevan el oro y el daño queda en el país y, aun así, quieren más destrucción. ¿Quieren seguir dañando el ambiente en tal escala? ¿Se ha puesto en la balanza si vale la pena seguir exponiendo la vida de personas, fauna y ríos a la toxicidad del cianuro y el mercurio? Sería como vender, por unas monedas más, lo más preciado de nuestro país: nuestra naturaleza, famosa en el planeta por su belleza y biodiversidad.

Ana Isabel Vallejo Fuentes, Heredia

Nueva frustración con BAC

El 5 de mayo, fui a un cajero de BAC Credomatic de Catedral para hacer un depósito de una parte de mi salario. Es dinero que uno deposita porque, en teoría, parece la mejor forma de guardarlo y poder disponer de él de inmediato cuando lo necesite. Sin embargo, y por tercera vez en este año –así es: tercera ocasión–, el cajero me retiene el depósito sin ninguna justificación. Al realizar las gestiones para la acreditación del monto, primero me atiende un chatbot que pide un sinfín de información y al final no resuelve, sino que traslada el caso a un ejecutivo (humano, por fin) y este solicita otra vez los mismos datos. Al final, me dicen que el reintegro de mi dinero se dará en un lapso de diez días. Increíble, ¡diez días! Y, mientras tanto, ¿qué hace uno? ¿Pedir un préstamo debido a la lenta respuesta de un banco en el que ha confiado por años? Pero ya no más: con tres retenciones de dinero, creo que es hora de cambiar de entidad bancaria, porque me niego a tener que pedir prestado y pagar intereses por culpa de un cajero del BAC.

Erick Gómez Torres, Hatillo

Rezo por los diputados

Me siento feliz porque resido en un país democrático. En las elecciones pasadas, vivimos el privilegio del sufragio en un ambiente de paz y respeto, como no ocurre en muchos países. Yo no tengo color político, pero desde que ejercí el sufragio por primera vez, he constatado, lamentablemente, que los partidos bloquean proyectos solo porque son contrarios a quien está en el poder. No importa si es bueno o no lo que se debate. Ya es hora de que tengamos un solo partido: Costa Rica. Que se dejen de lado los partidismos y los congresistas legislen por lo que más le conviene al país. De un buen trabajo, sin fanatismos ni deseos de obstaculización, depende que subsistan los partidos que quedan. Rezo para que los actuales diputados le den a la patria lo que se espera de ellos.

Rosalba Vargas Vargas, Pavas

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