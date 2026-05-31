Cartas

Lluvia no es ‘mal tiempo’, pero hasta los reporteros lo repiten

No seamos malagradecidos con el Altísimo diciendo que cuando llueve, hay mal tiempo. Más bien, ese es el buen tiempo: cuando hay abundancia de agua

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Por Redacción de La Nación

En reiteradas ocasiones, he escuchado a personas, e incluso a periodistas, referirse a la lluvia como “mal tiempo”. Mal tiempo es cuando falte el agua y no tengamos qué tomar. Los daños provocados por la lluvia se deben a los ingenieros, quienes construyen obras hidráulicas no aptas para la cantidad de agua de la zona, o a los gobernantes, que permiten que ciertas obras queden obsoletas y no las modernizan conforme van creciendo las construcciones alrededor de las ciudades.








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