¿Las tres caras de la presidenta electa?

En los días previos y posteriores a las elecciones, vimos al menos dos personalidades claramente diferenciadas en el actuar de Laura Fernández: una de sumisión absoluta tras ser elegida “delfín”, y otra –la que más se le vio en campaña– de carácter violento, de ataque, de estar dispuesta a quemar puentes de diálogo si era elegida presidenta. Yo agrego una tercera faceta, que es la que se le vio en la Asamblea Legislativa en días pasados: la de una persona empoderada, eficaz, dispuesta a ejercer su cargo con dignidad y buen talante. La hemos aplaudido, dándole el beneficio de la duda. Pero queda una pregunta en el aire, ¿quién es, en realidad?

Vera C. Varela Varela, San Pedro de Montes de Oca

BCR y fraudes

Coincido con las apreciaciones de Cynthia Scott V. en Cartas a la columna (25/02/2026), en cuanto a la omisión del Banco de Costa Rica en su deber de vigilar las transacciones realizadas por comercios extranjeros en horarios irregulares. Verifico ahora que fuimos bastantes los afectados y para el BCR pasaron inadvertidas tales transacciones. En consecuencia, debe responder por el daño causado en nuestras cuentas.

José Fco. Bonilla Ureña, Curridabat

Inseguridad y ministro

Recientemente, la diputada electa señora Abril Gordienko manifestó su preocupación por la seguridad ciudadana. No solo ella está muy angustiada. Al próximo gobierno le tocará apagar este incendio, que ya llegó a todo el país. Yo agrego que debe cambiar al ministro de Seguridad, pues el actual ya demostró lo que puede hacer y, de seguir a cargo, las muertes por homicidios se mantendrán en aumento.

Fernando Cordero Alvarado, El Porvenir de Desamparados

Auxilio para parques de Heredia

¿Qué está pasando con mi otrora bella Ciudad de las Flores, Heredia? Se ha convertido en guarida de drogadictos, indigentes y alcohólicos que consumen licor en vías públicas y parques. Por todas partes, se ven personas durmiendo en aceras, ante la vista de las autoridades, que pasan junto a ellos y ni se inmutan.

¿Han pensado quienes visitan el parque Central (parque Nicolás Ulloa), frente la iglesia la Inmaculada, o el parque Juan de Jesús Flores Umaña (de los Ángeles) para reunirse con amigos o recrearse con sus niños, que ahí donde se sientan han pasado la noche y hecho sus necesidades esas personas? ¿Han visto cómo amanecen esos parques y aceras?

Ya es hora de que las autoridades actúen. Que el gobierno local se una con otras fuerzas vivas de la ciudad y eche a andar un plan que limpie la ciudad de este flagelo y, a la vez, que se le dé a esta gente la oportunidad de reinsertarse en la sociedad, mediante programas de estudio y trabajo, pero no manteniéndoles los vicios, ni dándoles dinero.

Ana Isabel Vallejo Fuentes, Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.