Cartas

¿Las tres caras de la presidenta electa?

En la Asamblea Legislativa, en días pasados, la futura mandataria se mostró como una persona empoderada, eficaz, dispuesta a ejercer su cargo con dignidad y buen talante. ¿Podemos creerle?

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

En los días previos y posteriores a las elecciones, vimos al menos dos personalidades claramente diferenciadas en el actuar de Laura Fernández: una de sumisión absoluta tras ser elegida “delfín”, y otra –la que más se le vio en campaña– de carácter violento, de ataque, de estar dispuesta a quemar puentes de diálogo si era elegida presidenta. Yo agrego una tercera faceta, que es la que se le vio en la Asamblea Legislativa en días pasados: la de una persona empoderada, eficaz, dispuesta a ejercer su cargo con dignidad y buen talante. La hemos aplaudido, dándole el beneficio de la duda. Pero queda una pregunta en el aire, ¿quién es, en realidad?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.