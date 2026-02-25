Cartas

42 transacciones idénticas hechas de noche, desde mi cuenta del BCR

El Banco de Costa Rica dijo que ‘revisará el caso’, pero añadió que si, actuando como juez y parte, decide que no va a pagarme, más bien me multará

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Mi cuenta del BCR fue violentada. Muy de noche, hicieron 42 transacciones consecutivas y solo dos de ellas fueron denegadas (el BCR se enteró). Todas las transacciones fueron por igual monto y al mismo comercio extranjero. ¿Por qué denegaron dos transacciones, pero autorizaron 40 idénticas y simultáneas? Autorizaron sin sospechar. El BCR permitió un mal uso de mi cuenta nacional desde el exterior, en contra del contrato y del bloqueo de uso internacional de la cuenta vigente en su sistema. ¿Puede entonces afirmarse que el BCR descuida el dinero ajeno? Reclamé y más bien fui amenazada, pues dijeron que “revisarán el caso” (a todas luces, es un fraude evidente), pero –siendo juez y parte– añadieron que si deciden que no van a pagarme, más bien me multarán. Entonces, en el BCR, ¿podemos confiar?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.