42 transacciones idénticas hechas de noche, desde mi cuenta del BCR

Mi cuenta del BCR fue violentada. Muy de noche, hicieron 42 transacciones consecutivas y solo dos de ellas fueron denegadas (el BCR se enteró). Todas las transacciones fueron por igual monto y al mismo comercio extranjero. ¿Por qué denegaron dos transacciones, pero autorizaron 40 idénticas y simultáneas? Autorizaron sin sospechar. El BCR permitió un mal uso de mi cuenta nacional desde el exterior, en contra del contrato y del bloqueo de uso internacional de la cuenta vigente en su sistema. ¿Puede entonces afirmarse que el BCR descuida el dinero ajeno? Reclamé y más bien fui amenazada, pues dijeron que “revisarán el caso” (a todas luces, es un fraude evidente), pero –siendo juez y parte– añadieron que si deciden que no van a pagarme, más bien me multarán. Entonces, en el BCR, ¿podemos confiar?

Cynthia Scott Vargas, Santa Marta, San José

Nostalgia por aquellos diputados

Felicito al señor Orlando Saborío por su carta publicada el 22/02/2026. Coincidimos en la época de ingreso a la UCR y de seguro que también “lo pelaron coco” el primer día de clases. Como indica el señor Saborío, si esos diputados regresaran a nuestros días, les daría vergüenza ver en lo que pararon estos diputados y seguidores del Frente Amplio. Le faltó mencionar a otros famosos e ilustres legisladores de aquella época, aunque no de corriente socialista, tales como don Julio Suñol, don Beto Cañas, don Rolando Laclé, don José Miguel Corrales, don Carlos Manuel Castillo, verdaderos padres de la patria.

Gerardo Sandí Sandí, Escazú

‘Material biológico prohibido’

Mientras constantemente salen toneladas de cocaína desde la Terminal de Contenedores de Moín con destino a puertos como Amberes, en Bélgica, nuestras aduanas declaran como “material biológico prohibido” las cañas y boquillas que utilizan jóvenes y profesionales del oboe, el clarinete y el fagot.

¿Algún músico instrumentista participó en esta decisión? ¿Cuáles son las razones técnicas que la justifican? ¿Por qué antes se permitían y ahora no?

Se trata de un insumo básico para el funcionamiento de estos instrumentos, indispensable para el estudio, la formación y el ejercicio profesional. Incluso quien suscribe, jubilado de la Orquesta Sinfónica Nacional y que nunca enfrentó este tipo de inconvenientes, observa con preocupación y desconcierto esta situación.

Como país, cabe preguntarse hacia dónde estamos avanzando en lo social, lo cultural y, en este caso específico, en lo musical.

José Manuel Rojas González, Lourdes de Montes de Oca

