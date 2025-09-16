Cartas

La última justificación dada para no construir el nuevo hospital de Cartago

Mandatario ofreció un argumento poco creíble que raya en el insulto

Por Redacción de La Nación

Ahora resulta que Rodrigo Chaves justifica que los obstáculos puestos por su gobierno para no construir el nuevo hospital de Cartago eran para “no poner en peligro la vida de los pacientes levantando la obra en un terreno peligroso”.








