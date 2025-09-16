La última justificación dada para no construir el nuevo hospital de Cartago

Ahora resulta que Rodrigo Chaves justifica que los obstáculos puestos por su gobierno para no construir el nuevo hospital de Cartago eran para “no poner en peligro la vida de los pacientes levantando la obra en un terreno peligroso”.

Si nos dice que su veto al proyecto de los allanamientos en horario 24/7 –y ya resellado, por cierto– fue para “no despertar a los vecinos del lugar allanado y cuidar así su salud mental” también se lo vamos a creer. ¡Sí,claro! ¡Qué desfachatez!

Ronald Jiménez Barboza, San Antonio de Coronado

Basta de excusas

Como que se ha vuelto un discurso normal oír a los que tienen altos cargos en nuestro país culpar y culpar a otros de su ineficiencia en los cargos que ocupan. ¿Le parece poco al señor ministro de Seguridad que los homicidios estén fuera de control? Señores, son sus compatriotas a quienes matan día tras día. ¡Hagan algo ya! Eso exigimos quienes aportamos sus salarios; no excusas.

Aracelly Castro Rojas, San Vicente de Moravia

Consejo de abuelos

Estoy de acuerdo con el señor Jorge E. Varela Solís quien en Cartas escribió sobre un amigo que se volvió tonto. Me ha pasado con varios amigos y, al igual que cuenta él, ven en Rodrigo Chaves a un mesías. Y los de su gabinete lo ven a la cara como cuando una persona pide un milagro para un ser querido. Personas oportunistas e hipócritas que quieren seguir en la fiesta de los nombramientos y servirse del pueblo.

Un consejo de abuelos: a un caballo, nunca se la pare cerca de las pata traseras; a una cabra, nunca por delante, y a un tonto crédulo fanático, no se le pare por ningún lado.

Fernando Cordero Alvarado, El Porvenir Desamparados

Candidatos a curules

No entiendo cómo en un poder de la República tan relevante como el Legislativo, donde se hacen las leyes y se define el destino del país, no se exigen requisitos de idoneidad para ocupar una curul. Cualquier inepto, cualquier ignorante y hasta defensores de narcotraficantes y de políticos corruptos, pueden optar por estos puestos de elección popular que antes solo ocupaban los mejores ciudadanos. Es urgente hacer reformas para cerrar esta posibilidad a personas que tanto daño le han hecho a la sociedad y a nuestra democracia.

Álvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

Deber del BCR

Señores directivos del Banco de Costa Rica: es el momento de que ustedes tomen decisiones firmes y contundentes en relación con los bochornosos hechos que se han presentado en su subsidiaria BCR-SAFI, reconocidos por las propias autoridades del banco, verificadas por los entes de supervisión financiera, que claramente han dicho cómo debe proceder la institución. Deben evitar la quiebra del fondo inmobiliario y evitarle funestas consecuencias al banco.

Por dolorosas que sean esas medidas, actúen a derecho. Si no, ustedes serán los responsables de ese desastre en perjuicio de miles de inversionistas, muchos de ellos, adultos mayores que confiaron en el BCR.

Germán Alfaro Murillo, Nicoya, Guanacaste

