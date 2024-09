La transformación que dañó la infraestructura educativa

En la década de los 60 existía en el MOPT una oficina llamada Arquitectura Escolar, dedicada a detectar y solucionar problemas de construcción y dar mantenimiento a las escuelas. Su trabajo fue muy bueno. Se transformó después en la Dirección de Edificaciones Nacionales, oficina muy profesional con una estructura para realizar y fiscalizar obras por contrato, así como para su mantenimiento. Se beneficiaron escuelas, colegios y también comedores escolares y gimnasios. A mediados de la década de los 90, el Ministerio de Educación se empeñó en asumir la construcción y mantenimiento de edificios educativos, a pesar de la oposición de la Dirección de Edificaciones Nacionales. Y ahí se inició la debacle que lamentablemente vemos hoy. Se perdió todo el conocimiento y la experiencia del MOPT en esta delicada área de la infraestructura. No superaron la curva de aprendizaje de esa difícil pero vital tarea que ha afectado tanto a nuestros estudiantes.

Yolanda Monge Mora, Desamparados

Autos eléctricos

El país cuenta con más de 16.000 autos eléctricos en circulación. Es necesario contratar una empresa de revisión vehicular acorde a esta nueva realidad y contratar más electricistas y técnicos en electrónica, así como asegurar el abastecimiento eléctrico con nuevas plantas hidroeléctricas y productoras de energías renovables.

José Celedonio Soto Astorga, Tibás

Seguridad y BCR

Analizando la respuesta publicada el 3 de setiembre por la gestora de comunicación Karina Araya del BCR, me preocupa que en esa respuesta se hable de altos estándares de seguridad en el Banco para mitigar los fraudes denunciados por algunos clientes.

Dado que la Auditoría Interna del BCR detectó sobreprecios y, en un informe, reconoció que funcionarios del BCR SAFI burlaron los filtros de seguridad, se presentó la denuncia en el Ministerio Público.

Concluyo que esto no representa una verdadera protección a los clientes de la institución, y me gustaría una explicación de la vocera de comunicación.

German Alfaro Murillo, Guanacaste

El álgebra y el presidente

El presidente Chaves se refirió al desconocimiento de los medios de prensa sobre álgebra de primero y segundo grado y al valor comparativo de las fracciones un medio (1/2) y un quinto (1/5) en los datos de la inversión y el PIB. Pero el aprendizaje de las fracciones corresponde al área de la aritmética, según recuerdo así desde mi niñez hasta mis estudios de cálculo integral, etc. He de señalar que la cita original fue dada solo en quebrados o fracciones.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Paneles solares

Como usuario de paneles solares, espero desde enero que la Aresep rectifique el procedimiento que ha utilizado y suspenda la aplicación de la metodología que fija las tarifas para la generación distribuida.

Se ha hablado de revisiones, pero el problema sigue en el aire, lo que está incidiendo negativamente en muchas pymes y hogares que hemos visto incrementarse los costos energéticos. Es de suma importancia que el ente regulador establezca indicadores más precisos y confiables, de manera que las empresas distribuidoras adecúen sus sistemas de facturación y cobro, y reconozcan el aporte de quienes hemos invertido en paneles solares para inyectar energía al sistema eléctrico nacional.

Fabio Arguedas Mora, Curridabat

Billete roto

Compré unos euros en la sucursal de Palmares del BCR. No los revisé y me fui a casa. Al llegar y contar, me di cuenta de que uno de ellos tenía una rotura evidente en forma de zigzag en una esquina, muy disimulada en el conjunto.

Fui a cambiarlo, y no me lo aceptaron. Si alguien le hace esto a una clienta de muchos años, ¿de qué no sería capaz? Hoy fueron 10 euros, mañana podrían ser 10 millones.

Guadalupe Rodríguez Rojas, Palmares

