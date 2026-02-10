Cartas

La reflexión de un privado de libertad que todos deberíamos leer

Por Redacción de La Nación

En estos tiempos tan peligrosos, en que tantos jóvenes andan en malos pasos, la historia contada por un privado de libertad en La Nación del 8 de febrero debería ser de lectura obligatoria para niños de escuela y jóvenes de colegio. Que así entiendan que delinquir es perder la vida física, emocional, mental, y que cuando se está tras las rejas, todo se acaba: dinero, fama, amigos, familia.








