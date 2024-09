La falta de soluciones de Acueductos y Alcantarillados

Acueductos y Alcantarillados suspende el suministro de agua todos los días después de la 1 p. m. por hasta 12 horas en Concepción Arriba de Alajuelita. Es inconcebible que algo así suceda en plena época lluviosa y sin previo aviso. La situación nos afecta desde hace más de dos semanas. ¿Qué institución podrá ayudar a mi comunidad contra este abuso?

Raimundo Vega Fallas, Alajuelita

Felicitaciones

Felicito al personal a cargo de las cajas preferenciales en las oficinas centrales del Banco Nacional por la magnífica atención a los adultos mayores, caracterizada por buen trato, amabilidad y disposición.

Mario A. Romero Orozco, Hatillo

Sherman Guity

La resiliencia es la capacidad humana de afrontar situaciones difíciles. Se trata de tener la habilidad para resurgir de la adversidad, saber sobreponerse, adaptarse, recuperarse e incluso salir fortalecido de aquellas situaciones complejas, transformándolas en una oportunidad de crecimiento personal.

Sherman Guity es un ejemplo. A pesar del accidente sufrido en agosto del 2017, que pudo haberlo limitado, hoy es un orgullo nacional al ganar dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos París 2024. La adversidad no lo postró; todo lo contrario, sacó a relucir su fortaleza mental y emocional.

Eddie Bustos Contreras, Montes de Oca

Mensaje en TV

Llevo más de una semana sin poder ver ningún programa sin que se desconecte la señal y aparezca un mensaje cada dos o tres minutos, que dice “cargando video”, y así se queda durante varios minutos, hasta que debo apagar el TV.

Flora Eugenia Jiménez Soto, Curridabat

Señal inestable

Desde el 2016 tengo contrato con Cabletica. En el 2022 solicité aumentar la velocidad de internet y el número de canales de 200 a 242. Desde entonces el servicio empezó a fallar. Con Liberty no ha sido distinto; las interrupciones en internet duran varias horas. Solicito a la compañía que solucione el problema de las interrupciones.

Krysia Morales Vargas, San José

Venta de citas

Agrego al comentario de Ricardo Garita, del 10 de setiembre, y al mío de esta semana, que es evidente que el serio problema de la venta de citas para ser atendido en los Ebáis no está dentro de las prioridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Espero que el presidente o algún miembro de la Junta Directiva tenga que sacar una cita algún día. Solo así sentirán en carne propia lo imposible que es hacer ese trámite.

Ricardo Brenes González, Guápiles

Queja ignorada

El 2 de setiembre recibí dos correos del BAC sobre movimientos de cuentas de otros clientes, lo cual me parece sumamente grave. Inmediatamente, puse la queja y me quedé esperando una respuesta. No solo no me respondieron, sino que, cuando me comuniqué de nuevo para preguntar, me dieron una respuesta vaga y lo atribuyeron a un “error general” que ya había pasado.

Me molesta mucho que me llamen frecuentemente para ofrecerme tarjetas, pero que no pongan el mismo entusiasmo para llamarme y darme explicaciones por una queja importante; solo por chat se les puede contactar, y suele ser desesperante.

María Lourdes Mora Vega, San José

