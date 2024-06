La esencia democrática de Costa Rica

En Costa Rica, entendí lo que es una verdadera democracia. Con defectos, discrepancias o sin ellas. País pobre, tal vez, pero siempre solidario. Muchas obras se hicieron con el esfuerzo colectivo. Muchas quedaron atrás por falta de recursos. Pero que Costa Rica tiene la esencia de lo que significa vivir en democracia, nadie lo niega. Los cambios traen interrogantes, mas no una duda de lo ya construido a lo largo de los años por muchas personas con muy buenas intenciones que merecen respeto y admiración en nombre de la democracia.

Gustavo Halsband Leverato

Aranjuez

Héroes cotidianos

Miles en la función pública dan diligentemente un servicio amable y correcto a quienes necesitan ayuda. Son personas en busca de respuestas acerca de las relaciones intersubjetivas del bienestar político, económico y social en su labor.

La plenitud ciudadana y laboral se afirman en su integridad, que Aranguren llama “moral pensada” y Heidegger, “suelo firme”; raíz de la que brotan los actos humanos buenos de la ética aplicada. Mi reconocimiento a los miles de héroes cotidianos anónimos que cada día cimientan su modo de ser, actuar y vivir en la eticidad de sus acciones.

César G. Fernández Rojas

Guadalupe

Respuesta del INS

El INS se comunicó con Cassandra Monge Ramírez (“Cartas”, 20/6/2024) para explicarle las cláusulas contractuales detalladas en las condiciones generales del seguro de protección crediticia por desempleo, las cuales indican textualmente que, para poder hacer uso de esta póliza, se debe laborar con el mismo patrono por al menos seis meses consecutivos antes del despido.

Ileana Castro Fatjó

Jefa del Departamento de Comunicaciones del Instituto Nacional de Seguros

Asignación de citas en la CCSS

Tengo más de una semana tratando de obtener una cita en Medicina General. He utilizado todos los medios disponibles y todos los días me envían exactamente el mismo mensaje: que no hay citas, que lo intente al día siguiente a las 6 a. m. En otro número de la central de la CCSS, hay que esperar y esperar. ¿Qué ha pasado con nuestra CCSS? Lo peor es que uno no puede dejar de pagar y dirigirse a los servicios privados.

Anabelle Araya García

San José

Término correcto

En el reportaje sobre la muerte del pasajero de un bus, se indica que la posible causa es una disección de la capa interna de una arteria. Una disección es un corte, de acuerdo con el uso correcto de la etimología latina. En el escenario fáctico, lingüísticamente lo que procede es denominar el “desprendimiento de la capa interna” como un colapso, salvo que un hueso cortara la capa de la arteria, lo cual entonces sí nos lleva a dissecar (cortar) en latín.

Rigoberto Guadamuz Monge

Desamparados

Servicio deteriorado

La automatización no se tradujo en eficiencia y mejor servicio al cliente en el McDonald’s del Roble de Alajuela, adonde fuimos a desayunar el 22 de junio. A pesar de ser los únicos clientes, tardaron media hora en entregarnos la orden y la comida estaba fría. Pedimos que la calentaran en el microondas; tardaron otros 10 minutos y nos la devolvieron incompleta. Preguntamos a la gerenta si tenían un canal donde reportar lo sucedido, y su respuesta fue: “No sé”.

Felipe Montero Agüero

Alajuela

