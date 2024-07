La educación se aleja de sus fines

Los fines de la educación costarricense están definidos en el artículo segundo de la Ley Fundamental de Educación. Entre estos, destacan la formación de ciudadanos, el respeto a la dignidad humana, la solidaridad y la comprensión. El acoso, las agresiones y otras formas de violencia entre los educandos demuestran que se ha perdido el rumbo y cada vez nos alejamos más de estos principios. A la luz de la frase de Gustav Mahler, “no hay más que una educación, y es el ejemplo”, vale la pena reflexionar sobre el impacto de las constantes faltas de respeto a la dignidad humana, las burlas y el escarnio que algunos expresan públicamente para gozo y placer de otros. De tal reflexión podríamos concluir que no lidiamos con un apagón educativo, sino con un enorme agujero negro que atrapa y anula todo esfuerzo por rectificar el rumbo.

Jorge Herrera Fernández, Alajuela

Automotores decomisados

Hace ya bastante tiempo que se habla del problema y del perjuicio que representan los patios donde se mantienen los autos y las motocicletas decomisados por la Policía de Tránsito. ¿No pueden cambiar o aprobar una ley para disponer de toda esa chatarra que le cuesta al erario ¢1.500 millones al año en alquileres, cuidado y mantenimiento? Qué desperdicio, podrían tener un mejor destino y hasta producir recursos para el Estado.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Realidad olímpica

La delegación de Costa Rica compite por ser la más pequeña e irrelevante. Sin duda, el Comité Olímpico Nacional mantiene su usual inoperancia. Pasan los años, su dirigencia hace uso de las puertas giratorias y los logros individuales no consiguen nublar la realidad nacional de los deportes olímpicos.

Freddy Pacheco León, Heredia

Chances y lotería

El nuevo sistema de la Junta de Protección Social de San José (JPS) sigue fallando. No hay forma de comprar lotería o chances virtualmente si se paga con tarjeta de crédito o de débito; solo es posible con firma digital, que no todos tenemos. Uno se queja por todos los medios, pero no le prestan atención.

Gerardo Arias González

La Unión

Mascotas reales y de peluche

Al presidente Harry S. Truman se le atribuye haber dicho “si quieres un amigo, cómprate un perro”, ejemplificando lo dura que es la política. Por la Casa Blanca han pasado perros, gatos, mapaches, serpientes, osos, hienas, lechuzas, cerdos, ponis y, según dicen, un gallo con una sola pata.

En nuestro país, hace unos años, un populista que aspiró a la presidencia llegaba en su famosa yegua Gitana y la amarraba a un árbol antes de un debate o una charla. Un dirigente estudiantil se hizo famoso en la UCR con su carapacho o caracol.

Otros optan por la Biblia o el manifiesto del Partido Comunista. En Venezuela, el ignorante de Maduro cree en el pajarito con el espíritu de Chávez, y aquí nuestro presidente anda con su jaguar de peluche, muy publicitado por los troles de las redes sociales. Debería ponerse a trabajar para sacar al país del barrial en que estamos metidos y dejar de repartir culpas.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Ministra de Educación

Ministra Müller, renuncie. Usted no ha sido capaz de manejar la educación, deje el puesto a una persona con deseos de hacer el bien por la educación. Usted es inoperante y prepotente, por eso mismo mucho se comenta en su contra. Renuncie.

Mario A. Romero Orozco, San José

