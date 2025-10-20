Cartas

La cruel indiferencia que encontré al volver al trabajo tras el parto

Pese a que denuncié la desconsideración con que respondieron a mi pedido de un espacio adecuado para extraer la leche materna, la institución no hizo nada. Solo hubo silencio

Por Redacción de La Nación

Ser madre, estudiante y trabajadora es una tarea que exige más de lo que muchas veces se reconoce. Combinar lactancia, estudio y responsabilidades laborales requiere apoyo, empatía y comprensión. Pero, en mi caso, lo que encontré fue lo contrario: indiferencia, desconsideración y silencio.








