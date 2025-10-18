Cartas

En Tibás, cientos de carros usan a diario carril exclusivo para buses

Si un par de oficiales se pusieran a multar a los muchos conductores irrespetuosos en este punto de la vía, Tránsito obtendría millones de colones

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Viajo todos los días a Tibás y, en las tardes, después de las 4 p. m., salir de allí se vuelve un caos. El carril en dirección este-oeste, que fue creado supuestamente para uso exclusivo de los buses, es tomado por todo tipo de vehículos. En el cruce de la agencia de carros usados AutoXiri y en las siguientes dos cuadras hacia el centro de Tibás, se colocan decenas de carros cuyos choferes se introducen de forma temeraria en el carril que no es para ellos. Y los oficiales de Tránsito no se ven.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.