JPS en línea sin números disponibles

Al haberse incrementado cuantiosamente el acumulado, llegamos al límite y el sistema de la Junta de Protección Social en línea falló totalmente. Desde el martes, no había números a la venta en línea para los chances del viernes, a ninguna hora. Entré cada 15 minutos y nunca aparecieron. Es una falla de quienes alimentan el sistema.

No es posible que uno intente a las más diversas horas, desde las 4 a. m. hasta las 11:59 p. m., y nunca haya disponibilidad de números. Cuando se les llama, responden que hay que “tener suerte”. Resulta paradójico que ahora se necesite suerte para jugar y no solo para ganar. Evidentemente, el problema está en su sistema.

Hugo D. Seltzer Drak, Escazú

Oro de Crucitas

El oro de Crucitas podría ser explotado por una empresa minera extranjera o aprovechado por la CCSS. Estoy totalmente de acuerdo con que los beneficios del oro, que se han estado robando desde hace años, sean invertidos en el pueblo costarricense. Por ello, no se debe eliminar del Código de Minería la prohibición de regalar esa riqueza bajo la fallida forma de la concesión.

Como el Estado no tiene que pedirse a sí mismo una concesión, lo inteligente es desarrollar un sistema hospitalario por todo el país para que la CCSS pueda atender, ¡como lo merecen!, a los cientos de miles de ciudadanos de oro que hoy sufren las inhumanas listas de espera y el deteriorado servicio médico en Ebáis y hospitales. Un sistema integral al que yo llamo “Hospital del Oro”

Freddy Pacheco León, Heredia

Periodista cambiada

Desde muy joven, he sido un atento seguidor del acontecer nacional. La forma cotidiana de enterarme de lo que sucedía era a través de los noticiarios. Recuerdo ver Telenoticias, donde en aquellos tiempos la destacada periodista y conductora Pilar Cisneros se mostraba desafiante y muy crítica de todos los gobiernos que recuerdo; siempre hilando lo más delgado posible para destacar algún error, falta u omisión del gobernante de turno y su equipo.

Hoy veo otra Pilar Cisneros, compasiva y hasta complaciente. Parece que olvidó la incisiva forma de buscar pelos en la sopa y, de manera apabullante, se ha convertido en la más fiel admiradora de un gobierno al cual obviamente ella pertenece. Lo aplaude, lo idolatra, justifica, apadrina y mete sus manos al fuego.

Es la primera en defender al presidente Chaves y su equipo contra quien se atreva a criticar o señalar algo malo. Aquella Pilar Cisneros cambió, ya no critica de manera pública, no señala yerros ni omisiones ni las torpezas que denota este gobierno.

Jose Villalobos Chaverri, Heredia

Reclamo de reintegro

Compré en línea un entero de chances para el sorteo del 16 de julio. El sistema, en principio, informó que la compra fue exitosa; incluso me dio el número de transacción y, por supuesto, se hizo el débito en mi cuenta. Sin embargo, segundos después, la Junta de Protección Social (JPS) me indicó que la compra fue “reversada” y, al final, me quedé sin chances y sin el dinero pagado por el entero, ya que no he recibido el reintegro.

Jorge A. Marchena Rosabal, Cartago

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.