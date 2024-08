Insatisfecha con servicio de Sansumg

Una nevera con solo dos años y medio de uso ha fallado en dos ocasiones. Hoy, 18 días después de que el condensador dejó de funcionar, sigo sin recibir una solución. Como la garantía la cubre, solo ellos pueden resolverlo. El reporte es el número 1235622331. Samsung tiene la oportunidad de ofrecer un mejor servicio.

Maribel Arce Rodríguez, Escazú

Promociones de Walmart

Durante la reciente promoción de Walmart, ofrecían precios especiales para compradores en línea. Esta es la segunda vez que hago un pedido y el sistema lo acepta inicialmente, para que posteriormente se comuniquen conmigo y me digan que algunos productos ya no están disponibles.

Esto deja mucho que desear sobre el control de sus aplicaciones y el servicio que brindan. Espero que tomen medidas correctivas para evitar que la situación se repita.

Eduardo A. Montoya Solano, Heredia

Agua de coco

En una esquina, a pocas cuadras de la basílica, un hombre estafaba al público con la venta de agua de coco. Pregonaba a todo pulmón: “¡Agua de pipa bien fría, natural y saludable!”. Metía sus manos sucias junto con los cocos vacíos en el agua de una hielera y luego vendía el producto por ¢600.

Galo Vicente Guerra Cobo, San José

Tarjeta desactivada

El viernes, en un comercio, me rechazaron el pago con la tarjeta de Scotiabank porque aparece inactiva, a pesar de que vence en octubre. El banco me lo confirmó, pero mi reclamo se basa en que Scotiabank procedió a desactivarla sin enviarme la nueva. Qué falta de seriedad.

Luis Gustavo Gómez Valerio, Heredia

Internet del ICE

Vivo en la calle Iglesias, en Cascajal de Coronado, y llevo cinco años batallando con la internet de ICE. Los llamo cada dos días y alegan que no pueden hacer nada. ¿Qué está pasando? Quisiera saber qué solución pueden darme.

Raquel Quesada Vargas, Vázquez de Coronado

Inseguridad

La inseguridad debida a la falta de recursos es la que reina. No hay patrullas, no hay suficientes motos ni oficiales de tránsito, y solo hay una avioneta para combatir el narcotráfico. No es posible que seamos la banana republic de la vergüenza. El Estado tiene que hacer un estudio profundo y preocuparse más por estas falencias de inmediato.

José Luis Jop Gazel, Alajuela

Agresión y MEP

Llama la atención la actitud pusilánime y timorata de las autoridades del Ministerio de Educación Pública ante la agresión sufrida por un alumno en uno de sus testículos. Se produjo un daño suficientemente demostrado que deja secuelas en un joven en pleno desarrollo. Su génesis es coincidente con la historia de agresión. Su irreversibilidad puede incidir en su desarrollo corporal y en su parte psicológica, aspectos que deben analizar y cuantificar peritos médicolegales y psicólogos forenses.

El MEP ambiguamente habla de restauración. En buen español, debemos entender que el término conlleva la reparación económica por la pérdida sufrida y satisfacción moral por su repercusión en esta esfera. Dichosamente, contamos con un ordenamiento jurídico al cual acudir y una institución médico-legal capaz de determinar el daño corporal.

Warner Rodríguez Camacho, Atenas

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.