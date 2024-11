Falla en la web del BCR bloquea cuenta

Desde hace tres días no puedo ingresar a la página web del Banco de Costa Rica porque, según el sistema, mi usuario está inactivo. Realizo todo el proceso, pero de nada sirve. He pasado once minutos al teléfono y nadie contesta. Tampoco responden por WhatsApp. ¿Qué está ocurriendo con mi cuenta? Soy cliente desde hace 32 años y estoy preocupada.

Marcela Castro Barrantes, Liberia

Coopeservidores e Infocoop

Ante la reciente y dolorosa situación que enfrentan los asociados de Coopeservidores, me pregunto cuál es la función del Infocoop, cuánto dinero tiene en sus arcas y por qué no aparece como una entidad supervisada ni por la Sugef ni por la Sugeval. Quisiera saber si existe algún retraso en la información que debe gestionar sobre el funcionamiento de todas las cooperativas y si era parte de sus funciones supervisar a Coopeservidores y a otras que no figuran en el listado de la Sugef, pero que operan como tales.

Lil Jiménez Reyes, San José

Programa de TV

Debo reconocer que el programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), que se transmite los martes por Canal 7, es una iniciativa de carácter cultural y educativo. Felicito a Canal 7 por esta propuesta, que tanta falta hacía. Sin embargo, debo señalar que el premio de ¢35 millones resulta únicamente llamativo. Las preguntas son tan diversas y, en algunos casos, tan complejas, que prácticamente es imposible ganar. Pero, en todo caso, bien por Canal 7.

Rodrigo Méndez Soto, Guayabos de Curridabat

Menos puntos del BAC

Desde agosto he solicitado en varias ocasiones al BAC San José un detalle de los puntos acumulados por cada compra o pago realizado. Estoy reclamando unos puntos, casi el doble, del programa de lealtad de mi tarjeta. De conformidad con el reglamento, me los están descontando sin darme explicaciones. Solo recibo un correo indicando que mi solicitud fue denegada. La jefa de la sucursal de Liberia me ayudó a presentar el problema, pero siguen negándose a acreditarme los puntos. Para la Gerencia de Soluciones al Cliente, aparentemente, no merezco una respuesta. Exijo una explicación y la acreditación de los puntos.

Henry Darcia Rubio, Liberia

BAC responde

Conversamos con don Melvin Cavera Araya para dar seguimiento y solucionar lo planteado en su carta publicada en esta columna el 5 de noviembre. Nos complace informar que el problema se resolvió de manera satisfactoria. Lamentamos lo sucedido.

Jessica Soto Centeno, gerenta de Comunicación y Reputación

Seguridad

¿Por qué el miedo a la llegada de Bukele a Costa Rica? ¿Qué hacemos con democracia si no podemos caminar libremente por ningún lugar de nuestro país? El derecho a no ser asaltado también es democracia. No seamos leguleyos; yo prefiero la seguridad de mi familia. Como escribió una señora en esta sección de cartas de La Nación: “Qué tristeza provoca nuestra legislación, que parece endeble y ni hablar de los jueces”.

Carlos Francisco Soto Calvo, Moravia

Acuerdo nacional

Después de visitar La Reforma, Bukele quedó impresionado, pues en su país no había nada parecido hasta que llegó e hizo la cárcel que le dio fama. Sugiere que todos los órganos del Estado y la sociedad estén “unidos”. Estoy de acuerdo en que debemos rogar a los órganos del Estado que, aunque sea por una vez, se apoyen y acuerden lo mejor para el pueblo. Los elegidos por el voto se rasgaron las vestiduras prometiendo todo lo que harían por Costa Rica. Sigo esperando.

Vilma Castro Rojas, Moravia

