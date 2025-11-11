Cartas

Es hora de atender el problema de los microplásticos en las playas limonenses

Existen soluciones científicas y tecnológicas, pero se requiere investigación y actuar con urgencia

Por Redacción de La Nación

La contaminación por plásticos en las playas de Limón, como Bonita y Moín, es una situación preocupante. Ver tantos desechos en el mar y en la arena demuestra un grave problema ambiental que no debe pasar inadvertido.








