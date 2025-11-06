Lobos en campaña

La mayoría de los costarricenses somos buena gente, pero somos todavía un tanto ingenuos ante la política. Le creemos de primera entrada a quien hace más ruido con malas y buenas propuestas. Abundan quienes se disfrazan de corderos cuando en realidad son lobos con intenciones malignas o personalistas con quién sabe qué objetivo final en sus intereses.

Despertar de los sueños convertidos en promesas falsas y escuchar con más atención que nunca es tarea fundamental en las próximas elecciones. Los costarricenses sí somos un poco ingenuos, pero no tontos. Espero que se imponga la inteligencia colectiva y que no nos dejemos llevar por los alaridos de los lobos peligrosos que quieren destazar nuestra democracia.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Liceos sin nombre

Desde el año 2020 fueron reconstruidas las instalaciones del Liceo Napoleón Quesada Salazar (diurno) y del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez (nocturno), ubicadas en Guadalupe de Goicoechea.

Las obras realizadas fueron gigantescas, tanto que el Ministerio de Educación Pública (MEP) invirtió ¢4.186 millones en ese gran proyecto, digno de aplaudir.

El problema es que casi seis años después, nadie se ha dignado a invertir en la colocación de un par de orgullosos rótulos que vuelvan de nuevo a indicar que ahí se encuentran y operan esos históricos centros de enseñanza.

No creo que, después de semejante inversión, no exista dinero para que las Juntas de Educación de ambas instituciones o el propio MEP vuelvan a resaltar los nombres de dos educadores que le dieron tanto orgullo a la población guadalupana.

Daniel Antonio Madrigal Sojo, Goicoechea

Crédito para exportar

Pasé al Banco de Costa Rica con el propósito de conseguir un crédito para exportación de artesanías en madera, mediante Banca para el Desarrollo, en la modalidad de capital semilla no reembolsable. Reúno todos los requisitos, excepto uno: para ellos, no tengo un mínimo de ventas de seis meses. Les recordé que el dinero es para exportar. ¿Cómo voy a tener seis meses de venta local o internacional si no tengo dinero? Contestaron que la circular interna exigía seis meses, como mínimo, de ventas locales o en el extranjero. No hubo manera, a pesar de que el último decreto que firmó don Rodrigo Chaves dice claramente que se puede empezar de cero, sin garantías. El único requisito es conocer bien el negocio.

Freddy Francisco Méndez, San José

Reforma electoral

Una institución que quiere crecer necesita de trabajadores honestos, capaces y comprometidos para salir adelante. Un poder de la República, como el Legislativo, que tienen la gran responsabilidad de crear las leyes que fundamentan nuestra institucionalidad y nuestra estabilidad política, económica y social, necesita de ciudadanos honestos, capaces y visionarios, comprometidos con nuestro pueblo. Solo los ilusos, los mediocres y los conformistas piensan que, para ser diputado, solo es necesaria la cédula.

Los resultados evidencian lo contrario. Al observar nuestra Asamblea Legislativa, donde reina el chisme, la burla, la incapacidad y la vagancia en el cafetín, nos encontramos, además de las anteriores anomalías, grupos que presentan hasta 2.500 mociones sin sentido, solo por revanchismo, lo cual paraliza el Congreso por meses. Ante este panorama, urge reformar el Código Electoral, ya que el populismo, el totalitarismo y la mentira le están ganando la batalla a la democracia. Solo el voto no basta para fortalecerla.

Álvaro Vallejo Fuentes, Heredia

Sin medicamentos

Manifiesto mi queja con la Dra. Nazareth Alpízar, de Medicina Familiar del Área de Salud de San Ramón, por desatender la referencia enviada por el Dr. Quesada. La doctora ya ha rechazado en dos ocasiones mi receta, que es imprescindible para mi gastritis; llevo ocho meses sin medicamento. Mi padre fue director de este centro médico y siempre estuvo presto a ayudar a los asegurados con humanismo.

Ana Virginia Ortiz Ortiz, San Ramón

