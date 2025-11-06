Cartas

Lobos en campaña

En las próximas elecciones, no nos dejemos engañar por los alaridos de lobos peligrosos, disfrazados de corderos, que solo quieren destruir nuestra democracia

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

La mayoría de los costarricenses somos buena gente, pero somos todavía un tanto ingenuos ante la política. Le creemos de primera entrada a quien hace más ruido con malas y buenas propuestas. Abundan quienes se disfrazan de corderos cuando en realidad son lobos con intenciones malignas o personalistas con quién sabe qué objetivo final en sus intereses.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.