Cartas

En defensa de don Catalino Orlando Aguirre

Tan solo digo que es el intachable heredero, celoso y callado guardián del patrimonio moral y jurídico de altos jueces como Fernando Baudrit, Fernando Coto, Evelio Ramírez, Daniel Quirós, Miguel Blanco y Ulises Odio

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Por Redacción de La Nación

Es muy probable que él, don Orlando Aguirre, no me recuerde. Fuimos compañeros en la Facultad de Derecho hace más de 50 años. Él estudiaba en la mañana y trabajaba como escribiente en la tarde en un juzgado civil de San José a principios de los años 70. Luego ocupó cargos de secretario y actuario en los despachos civiles, juez, juez superior, magistrado y siempre se desempeñó con decencia, probidad y honradez incuestionadas. Entonces, don Orlando no necesita que yo, simple mortal, me refiera a su persona. Tan solo digo que es el intachable heredero, celoso y callado guardián del patrimonio moral y jurídico de altos jueces como don Fernando Baudrit, don Fernando Coto, don Evelio Ramírez, don Daniel Quirós, don Miguel Blanco y don Ulises Odio.








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