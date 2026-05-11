¿Saben realmente los ticos cuánto impactan el ambiente los cultivos de piña?

En mi comunidad, Buenos Aires de Puntarenas, existe una preocupación creciente por el impacto ambiental generado por el cultivo de piña. Aunque esta actividad representa una fuente importante de empleo, también está afectando a la población y el ambiente.

Cuando el cultivo llega a su etapa final y se prepara nuevamente el terreno, se realizan quemas de gran magnitud. Las cenizas llegan hasta las viviendas y entran a dormitorios, salas y cocinas. Además, preocupa el uso de químicos agrícolas que son arrastrados por el viento e inhalados por las personas, así como la contaminación de ríos y fuentes de agua.

El desarrollo económico no debería implicar el deterioro del ambiente ni de la calidad de vida de las comunidades. Considero importante que este tema se visibilice y que se impulsen medidas más responsables para proteger tanto el empleo como la salud de las comunidades.

Lincey Valverde Sánchez, Buenos Aires de Puntarenas

Cada vez, menos abejones

Hace unos años, el inicio de mayo en Costa Rica incluía un sonido peculiar: el torpe zumbido de los abejones chocando contra ventanas y bombillos. Sin embargo, en ese zumbido se ha ido apagando.

Según datos científicos, se estima una pérdida del 95% de estas especies en un plazo de 40 años, consecuencia directa de una urbanización descontrolada y del excesivo de agroquímicos en el territorio nacional.

Diversos reportes señalan que Costa Rica está entre los mayores consumidores de plaguicidas a nivel mundial, lo que ha generado consecuencias devastadoras en su biodiversidad. Estas sustancias alteran el ciclo de vida y reduciendo drásticamente sus poblaciones.

Muchas personas desconocen la importancia ecológica de estos insectos: ayudan a airear el suelo y participan en la descomposición de materia orgánica necesaria para la vida.

Es hora de actuar responsablemente antes de que el silencio de nuestra fauna se vuelva permanente.

​Alessandra Coronado Rojas, Filadefia, Guanacaste

Palestina en la toma de posesión

La detención de dos estudiantes universitarias que ondeaban banderas palestinas durante la toma de posesión es un baldón para el ya deteriorado prestigio de Costa Rica, que ha visto caer su puesto en el Índice de Libertad de Prensa desde el puesto 8 en 2022, al 36 en 2025.

Mientras expulsaban del Estadio a las estudiantes, la bandera israelí se desplegaba en las mismas graderías. Afuera del Estadio, una manifestante que portaba una manta en apoyo a Palestina fue retirada con violencia y luego detenida, según el video publicado por La Nación el sábado pasado.

Si es una vergüenza nacional el alineamiento de Costa Rica con los perversos intereses que están detrás de las acciones de violencia que Israel comete en Gaza, peor es aún que la Fuerza Pública arremeta contra manifestantes pacíficos que tienen el coraje de protestar en favor del pueblo palestino. Los medios deben presionar al director de la Fuerza Pública para que dé cuentas por este atropello, absolutamente innecesario.

Leonardo Morales Castro, Santa Ana

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