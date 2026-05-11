Cartas

¿Saben realmente los ticos cuánto impactan el ambiente los cultivos de piña?

Cuando el cultivo llega a su etapa final y se prepara de nuevo el terreno, se realizan quemas de gran magnitud. Las cenizas llegan hasta las viviendas y entran a dormitorios, salas y cocinas

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Por Redacción de La Nación

En mi comunidad, Buenos Aires de Puntarenas, existe una preocupación creciente por el impacto ambiental generado por el cultivo de piña. Aunque esta actividad representa una fuente importante de empleo, también está afectando a la población y el ambiente.








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