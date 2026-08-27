Cartas

El dólar cae, el riesgo crece: ¿hasta cuándo?

La Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio no deberían esperar más: que inicien una campaña de información a nivel nacional e involucren a pymes, cooperativas, exportadores y otras organizaciones para evitar que el barco se hunda

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Por Lectores de La Nación

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Tras leer el artículo del empresario Guillermo von Breymann (La Nación, 20/08/2026) –en el que nos alerta sobre el problema del fortalecimiento del colón y cómo esto afecta al sector exportador, las zonas francas, el turismo, las pymes y la inversión extranjera–, queda claro que urge definir estrategias para evitar el colapso y prevenir los graves riesgos que están a la puerta.








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