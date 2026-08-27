El dólar cae, el riesgo crece: ¿hasta cuándo?

Tras leer el artículo del empresario Guillermo von Breymann (La Nación, 20/08/2026) –en el que nos alerta sobre el problema del fortalecimiento del colón y cómo esto afecta al sector exportador, las zonas francas, el turismo, las pymes y la inversión extranjera–, queda claro que urge definir estrategias para evitar el colapso y prevenir los graves riesgos que están a la puerta.

Pero pareciera que no es de interés del gobierno ni del Banco Central definir acciones para reducir tales riesgos. La Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio no deberían esperar más: que inicien una campaña de información a nivel nacional e involucren a pymes, cooperativas, exportadores y otras organizaciones para que, juntos, presionen y eviten que el barco se hunda.

Esta campaña debe ofrecer datos y ejemplos concretos que hagan que la sociedad reaccione y se dé cuenta de que, de seguir por este rumbo, las tasas de desempleo aumentarán de forma quizá irreversible.

Fernando Villalobos Sole, Curridabat

Debemos estar unidos

El día en que la mayoría de los costarricenses amantes de la democracia, la paz y la justicia nos unamos, como sucedió el 6 de agosto durante el plantón, enterraremos a esas lacras populistas que se han aprovechado de las debilidades de la democracia para dividir al pueblo. Ellos están pasando por encima de la justicia y los valores democráticos que nos legaron los constituyentes en 1949.

Álvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

Levantemos la voz por Ucrania

Ucrania celebra su 35.º aniversario de independencia en medio de una guerra que sigue cobrando vidas inocentes. Precisamente en esta fecha, Rusia vuelve a atacar de manera despiadada, alcanzando un centro comercial y provocando la muerte de civiles.

Mientras en Costa Rica autoridades europeas se reúnen con el ministro Manuel Tovar para conmemorar este aniversario, las imágenes de Ucrania nos recuerdan que la solidaridad no puede limitarse a actos conmemorativos.

La gravedad de estos ataques exige un mayor compromiso de la comunidad internacional para impulsar una paz verdadera.

Costa Rica, fiel a su tradición de defensa de la paz y del derecho internacional, debe continuar levantando su voz. Ucrania necesita que la comunidad internacional transforme la solidaridad en acciones concretas que ayuden a detener esta tragedia humana.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Agradecimiento

Deseo expresar mi profundo agradecimiento al doctor Mario Moreira Villalaz, geriatra del Hospital Clínica Bíblica, en San José, por su atención tan amable. Él atendió a mis padres y, en particular, a mi querida madre, quien falleció hace cerca de un mes, a los 100 años de edad.

El doctor Moreira es una gran persona y un excelente médico. No tengo palabras para agradecerle; solo puedo pedirle a Dios que lo bendiga y lo acompañe siempre. Muchísimas gracias por todo.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

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