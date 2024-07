Denuncias por abuso sexual en el hospital de Heredia

El 5 de julio vi un reportaje en Repretel sobre denuncias por supuesto abuso sexual en el Hospital de Heredia. Hace poco más de dos años, viví en carne propia una situación similar en ese hospital. Un ginecólogo me acosó y abusó sexualmente de mí. Tras una deficiente y viciada investigación de la CCSS, el caso se archivó por falta de pruebas. Sin embargo, las denuncias han continuado y no se han tomado sanciones. Esta vez, proceden de pacientes en terapia de piso pélvico. La mayoría de las mujeres que la requieren son vulnerables debido a la naturaleza del tratamiento. Muy convenientemente, el hospital ahora las envía al Cenare. Una vez más, son ellas las afectadas, porque las hacen ir hasta San José, teniendo nosotros un hospital tan grande como el San Vicente de Paúl. No he podido recuperarme y menos reincorporarme a la jefatura de Consulta Externa del centro médico. La depresión y el estrés postraumático han marcado mi vida. ¿Esto es lo que espera a las mujeres heredianas?

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌