Comentarios de Toni Costa cruzan la línea de lo vulgar

Felicito a la periodista Jessica Rojas por el acertado artículo de opinión publicado el jueves 9 de octubre, en relación con el juez español de Mira Quién Baila, Toni Costa.

Como mujer, comparto plenamente cada una de sus observaciones. Los comentarios que este personaje realiza resultan, en efecto, chocantes. Y no, eso no es empoderamiento ni mucho menos un piropo. Sus expresiones cruzan la línea de lo vulgar y desagradable.

Deseo resaltar especialmente una de sus frases, cuando afirmó que “las ticas no se dejan llevar”, una expresión que considero una falta de respeto y una burla hacia la mujer costarricense.

Muy mal por parte de Teletica brindar espacio a personas que, como él, faltan al respeto en repetidas ocasiones a las concursantes y perpetúan estereotipos que deberíamos estar dejando atrás.

Miranda Aguilar Meza, Zapote, San José

Retiro del ROP

Total y absolutamente acertados los comentarios de los señores Mario Valverde Montoya y Guillermo Rivero en Cartas (12 y 13 de octubre), relacionados con el ROP. La entrega diferida y en abonos mensuales al beneficiario, con una proyección de vida superior a los 100 años de edad, son medidas confiscatorias que deben ser derogadas.

¿Por qué no establecer, incluso, el giro de la cuota correspondiente a partir de la fecha en que el beneficiario cumple los 60 años, aunque no se haya pensionado? En este momento, en que los candidatos a la Presidencia y a la Asamblea Legislativa deben hacer gala de los proyectos que pretenden convertir en leyes, sería muy interesante conocer las propuestas referentes a tan relevante tema.

Ha transcurrido ya casi un cuarto de siglo desde la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador y el sistema está suficientemente maduro.

José Abel Alvarez Ramírez, Esparza

Reabran gimnasio

Largo tiempo esperando lleva la comunidad de la Uruca, en San José, sin que se reabra el gimnasio administrado por la Municipalidad de San José. Es importante poder contar con ese espacio para la población de jóvenes, adultos y adultos mayores. El movimiento humano es clave para una buena salud y una forma de prevención con miras a tener una vejez sana.

Pedro Barquero Corrales, la Peregrina, Uruca

Ruido y vibración

Recientemente, leí en este periódico que la Defensoría de los Habitantes iba a solicitarle al Ministerio de Salud una revisión de los parámetros permitidos en los gimnasios.

Soy adulto mayor y hace un tiempo presenté por escrito una queja ante ese ministerio por el exceso de ruido de la música que ponen y por las vibraciones que se producen al dejar caer las pesas. Un mes después, llegaron a hacer las pruebas, pero como no excedían los 70 decibeles, dieron por descartado el asunto. No me quedó otra que seguir aguantando los escándalos a la par de mi casa.

Roberto Sáenz E., San Francisco de Dos Ríos

Lagunas en San Pedro

Se sabe que Montes de Oca, particularmente San Pedro, es muy propenso a inundaciones que han empeorado en los últimos años. Salir durante la lluvia es solo para empaparse porque las aceras y los caños están repletos de agua. Y ni para qué hablar de inundaciones como las que ocurren por la Facultad de Derecho de la UCR.

San Pedro parece una zona para la creación de lagunas artificiales y no una ciudad apta para la circulación de personas y vehículos. La poca acción preventiva hace pensar que estamos lejos de una solución, aunque se sabe sobre factores causantes como mucha construcción cerca de cauces, la saturación de alcantarillas y la falta de limpieza.

¿Cuántas veces se tienen que inundar las calles y los edificios para actuar sobre esta problemática? No se puede esperar que milagrosamente deje de llover. Si no se da una solución, se seguirá poniendo en riesgo la integridad de los ciudadanos y la infraestructura de la zona.

Stacy Parra Barrientos, Montes de Oca

