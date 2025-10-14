Cartas

Comentarios de Toni Costa cruzan la línea de lo vulgar

Teletica no debería brindar espacio a personas como Toni Costa, que en repetidas ocasiones faltan el respeto a las concursantes y perpetúan estereotipos que ya deberíamos dejar atrás

Por Redacción de La Nación

Felicito a la periodista Jessica Rojas por el acertado artículo de opinión publicado el jueves 9 de octubre, en relación con el juez español de Mira Quién Baila, Toni Costa.








