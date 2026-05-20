Cartas

Colegio de Moravia tiene semanas lectivas de solo cuatro días

A la fecha, mi sobrino no ha asistido a clases ningún miércoles y cada sección del colegio tiene asignado un día de la semana sin lecciones

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Por Redacción de La Nación

En febrero de este año, presenté una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes debido a la reducción de la jornada educativa en el Liceo de Moravia, en San Rafael de Moravia.








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