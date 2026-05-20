Colegio de Moravia tiene semanas lectivas de solo cuatro días

En febrero de este año, presenté una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes debido a la reducción de la jornada educativa en el Liceo de Moravia, en San Rafael de Moravia.

En el caso específico de mi sobrino, quien cursa sétimo año, el colegio le comunicó que solo recibiría clases los días lunes, martes, jueves y viernes, y que no asistiría los miércoles. La justificación dada fue que hay demasiados estudiantes y que los profesores necesitan descansar.

A la fecha, mi sobrino no ha asistido a clases ningún miércoles. Esta situación no afecta solo a su grupo, sino que cada sección tiene asignado un día de la semana sin lecciones.

Considero que la educación de mi sobrino y la de muchos otros estudiantes se está viendo seriamente afectada. Sin embargo, la Defensoría no ha dado el apoyo esperado, aunque desde el 25 de marzo pasado le indicó al colegio que contaba con 10 días hábiles para responder. Yo sigo recibir explicaciones.

Ericka Daniela Chavarría Solano, San Vicente de Moravia

Demarcación de calles en Barreal y la Aurora de Heredia

Las calles de Barreal y de la Aurora de Heredia tienen muchas partes en mal estado, pero, además, falta que las pinten, sobre todo la división de carriles, ya que son muy transitadas. Sería bueno que los encargados pongan atención a esta necesidad urgente.

Orlando Marín H., Heredia

Frustración con Coocique R. L.

Desde joven, tuve buenas referencias de la cooperativa de Ciudad Quesada Coocique R. L. y me afilié a esta años más tarde. Recientemente, ahora en la etapa dorada, solicité un préstamo para cubrir un gasto de salud familiar por exámenes, pues en la CCSS nos dieron fecha al año 2030. Pero se prolongó tanto la etapa de los requisitos que opté por renunciar a la afiliación y, así, usar el capital social correspondiente.

La renuncia exigió firmar un formulario que advertía de la pérdida inmediata de todos los derechos. Indicaron, además, que ese capital sería devuelto en un año, pero que podía solicitar una excepcionalidad para aligerarlo. Esto se hizo y también varios recordatorios, todavía desatendidos; luego, un recurso de amparo que fue rechazado de plano.

En fin, a más de un año de mi renuncia y de haber creído que Coocique honraba los principios y valores del cooperativismo, no ha habido respuesta. Pregunta: ¿estará en riesgo inminente el capital total que administra?

Rafael Ángel Sánchez Rojas, La Aurora de Heredia

Disculpa de Walmart

En relación con la queja manifestada por la señora Anabelle Araya García (Cartas 12/05/2026) por mala atención en la farmacia del Walmart Guadalupe, en Walmart Costa Rica lamentamos la experiencia que vivió el domingo 10 de mayo y le ofrecemos una disculpa.

Agradecemos su comentario, pues contribuye a fortalecer y reforzar nuestros procesos de atención.

Mónica Elizondo, Asuntos Corporativos de Walmart

Respuesta de BAC

En relación con la carta de la señora Jennifer Chanto Ruiz, publicada el 30/04/2026, hemos conversado con ella para darle seguimiento y solución a la situación descrita y nos complace informar que su caso se ha resuelto de manera satisfactoria. Lamentamos lo sucedido y agradecemos la retroalimentación de la señora Chanto, la cual nos permitió detectar oportunidades de mejora.

Édgar Delgado Montoya, Departamento de Comunicación de BAC

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