Indigencia e indiferencia en San Ramón

En los alrededores del parque de San Ramón de Alajuela es común ver personas en condición de calle. A veces se acercan con insistencia a pedir dinero y eso incomoda a los peatones. La consecuente falta de higiene también afecta la imagen de la comunidad.

Si bien la Municipalidad no ofrece soluciones claras, creo que el problema no se resuelve solo con vigilancia: hay que atender la raíz del problema. Estas personas necesitan apoyo social, espacios dignos y acompañamiento para salir de su condición. Esto no quita que se requiera más presencia de la Policía Municipal para mantener el parque y sus alrededores limpios y seguros.

Miguel Darío Jiménez Amador, San Ramón

Desconsideración en farmacia

Este domingo acudí a Walmart Guadalupe, con un fuerte dolor de cabeza, en busca de que me tomaran la presión. La farmacéutica no estaba. Eran las 11:30 a. m. Esperé de pie unos 15 minutos; finalmente, apareció, pero entró, tomó unos artículos y se dirigió al baño. Aguardé, ya sentada, unos 10 minutos más y ya fue demasiado: no aguanté tanto desprecio por el ser humano. El dolor de cabeza puede ser un mal menor, pero un aumento o descenso súbito de la presión puede ser grave. Ah, tiempos aquellos en que los clientes, ya fueran o no adultos mayores, eran atendidos con consideración.

Anabelle Araya García, San José

¡Levantar la bandera!

Los discursos provenientes del gobierno saliente en relación con la diversidad sexual han reforzado la validación y la reproducción de una narrativa excluyente.

El ahora exministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, afirmó, en relación con los derechos LGBT, que “los esfuerzos de los diplomáticos deben dirigirse a temas de la actualidad y de urgencia, ya que la protección de los derechos de las minorías quedó consolidada”. ¿Bajo qué criterios o datos verídicos se dio esta afirmación? Si es cierto que la población sexualmente diversa alcanzó un reconocimiento y protección de sus garantías, ¿por qué su existencia se mantuvo deslegitimada desde el Poder Ejecutivo en el gobierno de Chaves?

David Ocampo Jiménez, San José

Nicaragua y El Salvador no son comparables

El editorial de La Nación del domingo 10/05/2026 carece de objetividad. Aludiendo al expresidente Rodrigo Chaves, interpreta que recuperar los poderes Legislativo y Judicial significa ponerlos a la orden del presidente de la República, y recalca que Laura Fernández afirmó ser su “heredera”.

Dice el editorial: “Un Poder Judicial subordinado a los intereses del Ejecutivo sí representaría una amenaza directa contra la división de poderes (“representaría”: expresión subjetiva) y las consecuencias están a la vista en Nicaragua y El Salvador, donde sus gobernantes secuestraron la autonomía judicial.”

Esta afirmación es errónea. No se pueden comparar Nicaragua con El Salvador. En el primero, hay una dictadura, y es propio de las dictaduras asumir todas las funciones estatales; en el segundo, hay un régimen democrático, apoyado por una abrumadora mayoría de la población. Lo que hizo Nayib Bukele fue rescatar al Poder Judicial del dominio de las maras. Cuando los criminales fueron encarcelados, El Salvador recobró su libertad y todas las autoridades fueron elegidas dentro del sistema democrático. Así, es falso que Bukele haya secuestrado el Poder Judicial.

Galo Vicente Guerra Cobo, San José

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