Cartas

Indigencia e indiferencia en San Ramón

El problema no se resuelve solo con vigilancia: hay que atender la raíz del problema. Estas personas necesitan apoyo social, espacios dignos y acompañamiento para salir de su condición

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Por Redacción de La Nación

En los alrededores del parque de San Ramón de Alajuela es común ver personas en condición de calle. A veces se acercan con insistencia a pedir dinero y eso incomoda a los peatones. La consecuente falta de higiene también afecta la imagen de la comunidad.








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