Los hechos sucedidos en otros países son una base para inferir lo que pasará aquí. Si aprobamos el paquete fiscal, que se supone es para salvarnos (de algo que nos hicieron la mayoría de los políticos), los más pobres saldrán perdiendo, y si no se aprueba, también. Debe existir, como dijo Pepe Mujica, una tercera opción. Esta tercera opción deberá ser, entre otras cosas, más humana, sensible y solidaria, donde los ladrones vayan a la cárcel, los políticos no roben, los puestos en las instituciones no se den por parentesco o amiguismo, no se bote dinero en plazas y los que deben paguen para no afectar a los más pobres.