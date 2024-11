Asociado a Coopeservidores no ha recibido depósito

El Banco Popular anunció que, a partir del 24 de octubre, procedería a realizar los depósitos producto de los acuerdos alcanzados con los interventores de Coopeservidores, a quienes tuvieran saldos mayores de ¢6 millones. El 25 de octubre me presenté al banco con el fin de obtener información sobre mi caso, ya que no se hizo el depósito. Se me indicó que estaban trabajando con cita e, inmediatamente, me dieron una para el 31 de octubre. Fui a la hora indicada y me informaron que la cooperativa no ha trasladado los fondos y, por tanto, debo esperar tres semanas para volver a preguntar y saber cómo está la situación. Una burla total, ya que lo que se informa a los medios no se está cumpliendo fielmente.

