Árbitros sin agallas

Jugadores, directores técnicos y asistentes les gritan en la cara y no tienen el valor de expulsarlos

Por Redacción de La Nación

Qué lamentable ver a los árbitros de fútbol de nuestro país, quienes parecen carecer de agallas. Los jugadores, directores técnicos y asistentes les gritan en la cara y no tienen el valor de expulsarlos, aunque son unos agrandados.








