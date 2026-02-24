Árbitros sin agallas

Qué lamentable ver a los árbitros de fútbol de nuestro país, quienes parecen carecer de agallas. Los jugadores, directores técnicos y asistentes les gritan en la cara y no tienen el valor de expulsarlos, aunque son unos agrandados.

Qué falta hacen árbitros como don Luis Paulino Siles, Berny Ulloa y Rafa Rojas, a los que nunca les tembló la mano para expulsar a un jugador ni a un director técnico.

Jorge Arturo Rojas Chinchilla, Escazú

Precios de medicinas

Al fin quedó en vigencia la Ley 23234, impulsada por el PUSC, que busca reducir el precio de las medicinas. La Comisión Nacional de Precios tendrá representantes de CCSS, Ministerio de Salud, MEIC y empresa privada. El MEIC deberá implementar un “Observatorio de Precios” de medicamentos y productos equivalentes de menor costo.

El envejecimiento de la población y los malos hábitos de salud han incrementado el consumo de medicinas. Las listas de espera obligan a buscar especialistas privados, que recetan diferentes medicamentos y marcas, que no están disponibles en la CCSS.

La nueva ley es un avance significativo, pero, como las anteriores, afrontará desafíos, como la “integración vertical” actual, los “derechos adquiridos” y la libertad de empresa, además de cuestionamientos técnicos sobre los genéricos.

Esperamos que, de verdad, la salud de los ciudadanos prevalezca sobre la rentabilidad económica de las medicinas.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Respuesta del Banco Nacional

En relación con la carta del señor José Luis Valverde Morales (16/02/2026), en el Banco Nacional revisamos internamente el caso y aplicamos las medidas correctivas correspondientes. Se le brindó seguimiento directo, tanto por vía telefónica como escrita, con el fin de atender su gestión puntual. Lamentamos los inconvenientes que esta situación pudo haberle generado.

Manuel Avendaño Arce, director de Comunicación y Reputación del Banco Nacional

Arbitraje ¿a la medida?

Contra Liberia, le convalidan al Saprissa un gol en posición dudosa. En el clásico del sábado, los jugadores morados cometen faltas a destajo sin recibir tarjetas, pero por una jugada normal, expulsan a Salazar de inmediato. Cinco minutos después, pitan un penal sacado de la manga.

Mientras tanto, a la Liga Deportiva Alajuelense no le pitaron un penal claro contra Herediano y otro evidente contra Sporting. El VAR parece funcionar como extensión de un equipo que históricamente ha gozado de arbitrajes convenientes. ¿Será que entramos a la era del ”Saprivar”?

Roger Acuña Valverde, Curridabat

