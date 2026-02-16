Cartas

El grandísimo negocio de la banca estatal

Los altos jerarcas bancarios se reparten buena parte de esas ganancias financiadas por millones de personas humildes, pensionados, adultos mayores, agricultores y pequeños emprendedores

Por Redacción de La Nación

Somos los clientes quienes aportamos el 100% de las exorbitantes utilidades de los bancos: pagamos comisiones por retirar dinero en cajeros automáticos, por mantener una cuenta en dólares, por atrasarnos un solo día en una cuota. Asumimos supuestos gastos legales o administrativos sin justificación; tenemos tasas de interés que rozan la usura en créditos pequeños para personas humildes; incluso se cobran hasta $5 por imprimir un estado de cuenta necesario para tramitar una pensión no contributiva inferior a los ¢100.000.








