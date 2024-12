Adultos abandonados en diciembre

Diciembre es un mes de risas, cantos y abrazos. Sin embargo, no puedo entender cómo muchas personas condenan al abandono y la soledad a los adultos mayores durante esta época. Se olvidan de que alguna vez les cambiaron pañales, les limpiaron la nariz y dieron la cara en la escuela o colegio cuando las calificaciones eran un fracaso. Abriguen con su abrazo a los abuelos esta Navidad. Ellos son los patriarcas de los años y ellas las abuelas alcahuetas de ternuras. Los abuelos son viejos niños que han ofrendado su infancia.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Cajas de Megasúper

El Megasúper situado frente a la Municipalidad de Alajuela es el ejemplo perfecto de cajas ineficientes. Dan grima, y llamar para poner una queja es imposible.

Erich Francisco Picado Argüello, Alajuela

La Nación en Guápiles

El periódico La Nación impreso dejó de entregarse en Guápiles hace unos meses. Espero que, con los recientes cambios en su Junta Directiva y Dirección, volvamos a recibirla en nuestros hogares.

Ricardo Brenes González, Guápiles

Aumento de rebajos

¿Cómo es posible que a los jubilados del Régimen Transitorio de Reparto, a quienes desde hace cuatro años no se les hace un aumento por costo de vida, les aumenten el impuesto sobre la renta, además del otro rebajo según el artículo 70 de la Ley 7531? ¿Acaso no hay una institución que nos defienda de este atropello?

Rigoberto Pérez Morales, San Francisco de Dos Ríos

Solidaridad médica

Como ciudadana consciente de las necesidades de los costarricenses enfermos que no pueden pagar especialistas privados ni medicamentos, ruego a los médicos pensionados que trabajaron para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o no, con becas o sin ellas, que les tiendan una mano solidaria, como dicen Jesucristo e Hipócrates, a tantos niños, adultos y hermanos de la calle que no reciben atención médica.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Preservar los derechos

La vida humana debe preservarse sin perder sus derechos esenciales. El aborto terapéutico es uno de ellos y está dentro de nuestra identidad, como bien lo expresa el editorial de La Nación del 4 de diciembre. Abandonar ese derecho sería un retroceso social para las mujeres y la comunidad internacional, en algo donde somos ejemplo de respeto al derecho ajeno.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.