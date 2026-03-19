Cartas

A propósito del ROP: los adultos mayores podemos pensar, razonar y administrar dinero

¿Por qué ahora se duda de las capacidades del adulto mayor para planificar su vida presente y futura? Los verdaderos dueños del ROP son los trabajadores jubilados

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Por Redacción de La Nación

Con tantos criterios a favor y en contra de la entrega del ROP, quiero aportar mi experiencia personal.








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