A propósito del ROP: los adultos mayores podemos pensar, razonar y administrar dinero

Con tantos criterios a favor y en contra de la entrega del ROP, quiero aportar mi experiencia personal.

Me jubilé en noviembre del 2020 (del Ministerio de Justicia y Paz) tras sobrepasar las cuotas necesarias. Sabiendo que, al año siguiente, las condiciones iban a cambiar, realicé los trámites y obtuve la totalidad de mi dinero, aunque fuera en desembolsos.

A más de cinco años de mi salida, no me he empobrecido, realicé pagos pendientes, pude ahorrar para los años venideros y hasta hoy, vivo bien con mis ingresos.

Llegar a adulto mayor no me quitó la posibilidad de pensar, razonar y administrar los dineros que gané durante mis muchos años de trabajo. ¿Por qué ahora se duda de las capacidades del adulto mayor para planificar su vida presente y futura?

Las operadoras deben saber que ese dinero nunca ha sido ni será suyo. Y ahora resulta que el FMI también llama la atención al país para desistir del retiro del ROP.

¿Qué tenemos que ver los jubilados con ese organismo? Los verdaderos dueños del ROP son los trabajadores jubilados. El dinero se debe devolver a sus legítimos dueños.

Ronald Zúñiga Castro, San Francisco Heredia

Escultura ‘Los Amantes’

El pasado 12 de febrero en la plaza Once de abril, de la Universidad Nacional, se inauguró la restauración de la escultura Los Amantes, obra de 1970 del gran escultor herediano Fernando Calvo.

El restaurador de esta magna obra fue Gerardo Hidalgo, quien contó con la asesoría técnica del Cidea-UNA y el apoyo financiero del Proyecto SEGA (Gestión, Conservación y Restauración de obras artísticas de esa universidad), así como del grupo de Amigos de la Universidad Nacional.

Invito a la comunidad herediana a visitar la plaza y apreciar esta bellísima obra de arte.

Óscar Bonilla Bolaños, Heredia

9 años después, nada de dinero

En relación con la nueva ley sobre fraude electrónico bancario y el editorial de La Nación del 7 de marzo.

Hace nueve años fui víctima de este tipo de estafa. Sustrajeron ¢20 millones de mi cuenta del Banco Nacional. Durante cuatro días, hicieron 18 transacciones, sacando dinero de mi cuenta y pasándolo a una cuenta a nombre de una persona equis en el Banco de Costa Rica. El BNCR nunca me informó de ello, no me enviaron mensaje alguno, ni me alertaron de estas transacciones.

A los cuatro días, fue el departamento de Riesgo del BCR el que me informó de que mi cuenta estaba en ¢O. Curiosamente, no fue del BNCR que me llamaron, entidad donde yo tenía mi cuenta.

Apenas este mes, el 4 de marzo, después de nueve años, es que se cita a juicio a la persona dueña de la cuenta del BCR a la que se transfirió todo el dinero robado de mi cuenta. Por supuesto, ahora el sujeto no aparece, no se presentó al juicio y la estafa que me hicieron sigue en el aire.

En el BNCR se han limitado a decir: “El caso fue estudiado en su momento y se resolvió que el problema fue un caso de ‘falso empleado bancario’”. ¿Y mi dinero? Muy bien, gracias.

Es justo y necesario que los bancos se hagan responsables de este tipo de estafas. Definitivamente, pensaría que hay filtraciones dentro de los bancos y por eso se suministra información a terceros. En aquel momento, la persona que me estafó manejaba gran cantidad de información personal mía y de mis cuentas en la entidad.

A pesar de que el caso se denunció judicialmente, siguiendo lo establecido, aquí seguimos, esperando que algo suceda... 9 años después. Qué tristeza.

Jorge Nils Gutiérrez Cruz, San Rafael de Alajuela

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