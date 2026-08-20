Cartas

A días de la sentencia por los ¢3.294 millones robados del Banco Nacional

Los clientes del BN demandamos que los delitos de cuello blanco reciban un castigo severo, proporcional al desfalco cometido

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Por Lectores de La Nación

La mitad del país (los 2,6 millones de clientes del Banco Nacional) esperamos con ansiedad la sentencia que se dictará en vivo este 27 de agosto por el Caso Gallo Tapado. Los elementos probatorios son demoledores: 700 videos, el allanamiento en la casa de Olivas con los famosos sobres de manila (hoy extintos en los comercios) e informes detallados de la JPS sobre la compra y cobro de premios.








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