Opinión

Canas ignoradas: el segmento de 900.000 clientes potenciales olvidados o desatendidos

La demografía no pide permiso. Las empresas que hoy ignoran este mercado mañana estarán buscando clientes en un segmento que habrá sido conquistado por quienes tuvieron la inteligencia –y la decencia– de llegar primero

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Por Sergio Morales Chavarría
Grupo de adultos mayores felices, tomando café y departiendo
No parece haber en las cafeterías de Costa Rica un enfoque de valor agregado para personas adultas mayores, pese a que este segmento se mantiene en fuerte crecimiento. (Shutterstock/Foto)







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Sergio Morales Chavarría

Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

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